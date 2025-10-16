Premier Donald Tusk ogłosił w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, że ma „nową wnuczkę”. Nie jest to jednak dziewczynka z rodziny szefa rządu lecz jedno z sześciu tysięcy dzieci, które urodziły się od wprowadzenia 1 czerwca 2024 r. przez rząd programu in vitro.
Wczoraj Tusk pokazał, że rozmawiać z Polakami nie umie - chyba że okazują mu bezgraniczne uwielbienie i nie zadają trudnych pytań. W Piotrkowie Trybunalskim pokrzykiwał na aktywistki, które w 2023 r. na niego głosowały i ogólnie miał spory problem z panowaniem nad emocjami. Dlatego dziś postanowił zabrać się za ocieplanie wizerunku, a w tym celu najchętniej sięga po dzieci - przeważnie swoje własne wnuki, ewentualnie - zwierzęta domowe.
Tusk chwali się „wnuczką”
Tym razem Tusk pochwalił się, że na świat przyszło już 6 tysięcy dzieci z in vitro, odkąd w 2024 r. rząd wprowadził specjalny program. W filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych widzimy mamę dziewczynki oraz samo niemowlę.
Mam kolejną wnuczkę. Jak Boga kocham
— mówi premier z ogromnym entuzjazmem.
W tle słychać głos mężczyzny, zapewne taty lub dziadka malutkiej dziewczynki.
Dziękuję Donaldowi. Dziadzio Donald przyjedzie
— mówi.
Tak, zapraszamy. „Zapraszamy” powiedz
— zwraca się z czułością mama do dziecka.
No to przyjadę
— obiecuje premier.
Powiem tak: dla takich chwil naprawdę warto żyć i naprawdę warto było zostać premierem polskiego rządu. Zobaczcie, to jest Ola. I takich skarbów, takich maleństw przyszło na świat ponad 6 tys. od czasu, jak wprowadziliśmy program in vitro. Także, no bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście przyjadę, będę w piątek. Trzymajcie się
— zapowiada Tusk.
Miejmy nadzieję, że nie zacznie pokrzykiwać na rodziców dziewczynki, tak jak wczoraj na swoich własnych wyborców.
