"Draństwo Ukraińców!". Kowalskiego oburzyły wieści ze Lwowa

Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć” alarmuje, że Polacy we Lwowie mieli zostać bez siedziby, „którą odebrała im tamtejsza rada obwodowa”. Oburzenia nie kryje poseł Janusz Kowalski, który bez ogródek pisze w serwisie X o „draństwie Ukraińców”. Do czego wezwał?
Polakom odebrano siedzibę
Stowarzyszenie powołuje się na informację, którą „przekazał na antenie Radia Lwów prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz”.
To właśnie ta organizacja miała swoją siedzibę w lwowskim rynku. Wzywamy polskie władze do stanowczej reakcji w obronie naszych Rodaków ze Lwowa!
— czytamy we wpisie.
„Draństwo Ukraińców!”
Doniesienia te skomentował m.in. poseł Janusz Kowalski, który opublikował dosadne wezwanie.
Draństwo Ukraińców! Odebrać wszystkie przywileje w Polsce i finansowanie. Dość tego!
— napisał parlamentarzysta.
PILNE DONIESIENIA ZE LWOWA – Pojawiają się informacje, że Polacy we Lwowie mogli zostać pozbawieni siedziby Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to sytuacja oburzająca i wymagająca stanowczej reakcji polskich władz. Będę monitorował tę sprawę i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności
— przekazał poseł Konfederacji Michał Połuboczek.
Z kolei mieszkający we Lwowie Tomasz Baart-Bartecki odpowiada, że „Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej owszem dostało wypowiedzenie wynajmu lokalu przy pl. Rynek 17 we Lwowie - ale umowę wypowiedziano też towarzystwom kultury niemieckiej, czeskiej, łemkowskiej - które mają siedziby w tej samej kamienicy”. Dlatego - jak dodaje - „afery nie ma”.
Przypomnijmy, pod koniec maja portal wPolityce.pl opisywał, jak spór wokół budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów we Lwowie wszedł w nową, ostrzejszą fazę. Przedstawiciele polskiej spółki Control Process SA twierdzą, że w nocy z 28 na 29 maja doszło do siłowego przejęcia kontroli nad placem budowy, a pracownikom i reprezentantom firmy uniemożliwiono dostęp do inwestycji.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762141-dranstwo-ukraincow-kowalskiego-oburzyly-wiesci-ze-lwowa
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