Członkowie koalicji Donalda Tuska, a także powiązane z nimi samozwańcze elity nie mogli uwierzyć w to, że to nie przedstawiciel KO Rafał Trzaskowski został wybrany przez Polaków na prezydenta. Osoby reprezentujące to środowiska często obrażają nie tylko obecną głowę państwal ale też wyborców obecnego prezydenta. Na antenie TVP Info w likwidacji w ten właśnie sposób zachowana się Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.
Nie ma chyba złudzeń, kto na niego głosował, więc jeżeli tutaj pan minister przywołał niechęć do podpisywania nominacji oficerskich, to ja przypominam tą niechęć chociażby do podpisywania nominacji profesorskich. Pan prezydent słusznie uważa, słusznie wie, że inteligencja to nie jest jego elektorat
— wypaliła Anita Kucharska-Dziedzic w programie „Woronicza 17” (TVP Info w likwidacji), obrażając wyborców obecnej głowy państwa. Przy tym posłużyła się manipulacją, ponieważ nie istnieje wypowiedź obecnego prezydenta, w której określałby swój elektorat jako osoby spoza inteligencji.
„Nigdy się nie nauczą”
Takie zachowanie polityk Nowej Lewicy zdecydowanie skrytykowała Olga Semeniuk, poseł PiS.
Nigdy się nie nauczą. Przemysł pogardy wiecznie żywy
— podkreśliła Semeniuk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762117-poslanka-koalicji-tuska-obraza-wyborcow-prezydenta-nawrockiego
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