Markowski twierdzi, że elektorat PiS wymrze! "Demografia działa"; "To są ludzie starsi, związani z Kościołem, poza rynkiem pracy"

autor: Wikimedia Commons/FundacjaBatorego/CC BY 3.0
Prof. Radosław Markowski, socjolog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w rozmowie z portalem „Wprost” w obraźliwy sposób wypowiadał się na temat wyborców PiS-u, sugerując nawet, że elektorat tej partii po prostu wymrze.

Zaraz prawica się odezwie, że ja kogoś obrażam, nie, nie obrażam, ja po prostu za publiczne pieniądze robię badania i wiem, kim jest elektorat, bo bardzo wysoki odsetek elektoratu PiS to są ludzie starsi, związani z Kościołem, poza rynkiem pracy, tacy, którzy w rynkowej rzeczywistości nie zawsze sobie dają radę. To są tak zwane klasy też transferowe, które żyją z tego, że że inni są efektywni, tak jak w każdym społeczeństwie

— mówił w rozmowie z „Wprost” prof. Radosław Markowski.

W sposób naturalny demografia działa przeciwko PiS-owi, prawda? Jesteśmy po prostu śmiertelni wszyscy

— wypalił.

Opowieści Markowskiego a rzeczywistość

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prof. Markowski, już pomijając jego pogardliwy ton wobec elektoratu PiS-u - delikatnie mówiąc - mija się z prawdą. Z badania late poll firmy Ipsos przeprowadzonego dla Polsatu, TVP i TVN, przeprowadzonego po wyborach parlamentarnych w 2023 roku, wynika, że PiS niemal zremisował z KO w grupie wiekowej wyborców 30-39 lat (28,9 proc. wyborców z tej grupy głosowało na KO, a 26,2 proc. na PiS). Partia Jarosława Kaczyńskiego przegrała też z KO nieznacznie również w nieco starszej grupie wiekowej, czyli osób mając 40-49 lat (34,5 proc. do 32 proc.). To prawda, że PiS wygrał z KO przede wszystkim dzięki deklasacji tej formacji wśród najstarszych grup wyborców, jednak PiS ma także bardzo wielu wyborców w młodszych grupach wiekowych. Trudno zatem sugerować, że elektorat tej partii wymrze.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

