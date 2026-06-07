Temat pieniędzy zawsze wywołuje spore emocje, zwłaszcza państwowych, wydatkowanych w absurdalny, bądź rozrzutny sposób. „Dalibyście własne pieniądze na taką wystawę za 130 tys.? Może się zrzucicie następnym razem we dwóch, panowie?” - tak polityk Konfederacji Dobromir Sośnierz punktował przedstawicieli koalicji 13 grudnia w Polsat News.
Wystawa w Senacie za 130 tys. zł
Przypomnijmy, w Senacie - w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy - pojawiła się wystawa „Andrzej Wajda. Artysta. Obywatel. Senator”. Wzbudziła ona jednak kontrowersje, ponieważ na realizację projektu przeznaczono 70 tys. zł, przy całkowitej wartości przedsięwzięcia wynoszącej ponad 130 tys. zł!
Wątek ten poruszono w jednym z ostatnich programów „Debata Gozdyry” na antenie Polsat News, gdzie politycy dyskutowali m.in. na temat kilometrówek i oświadczeń majątkowych parlamentarzystów.
Prowadząca program nazwała wspomnianą instalację w gmachu Senatu „niezbyt taką okazałą i kosztującą”. Tymczasem wiceminister pracy Sebastian Gajewski przekonywał, że „to jest bardzo dobra wystawa”. Dosadnie skomentował to były europoseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
Byłaby jeszcze lepsza gdyby kosztowała 5 tys., a nie 130. Dalibyście własne pieniądze na taką wystawę za 130 tys.? Może się zrzucicie następnym razem we dwóch, panowie?
— dogryzł.
Ja proszę pana nie zamawiałem tego, tak? Nie miałem żadnego wpływu na to
— bronił się poseł Adam Dziedzic z PSL.
Czy dla pana byłoby to tyle warte? Dałby pan na coś takiego?
— pytał wprost Sośnierz.
To jest dyskusja o niczym
— stwierdził tymczasem przedstawiciel ludowców.
„Robicie coś jeszcze gorszego”
Co ciekawe, to właśnie prowadząca program red. Agnieszka Gozdyra wypunktowała, że to wcale „nie jest dyskusja o niczym”! Wskazała, że Polska ma najwyższy deficyt budżetowy w historii, minister finansów Andrzej Domański mówi o poszukiwaniu pieniędzy, a są różne „kawałki wydatkowania tych pieniędzy”, w tym niektóre „nieszczęsne” pomysły.
Istnieje hierarchia potrzeb i w przypadku, kiedy państwu nie starcza pieniędzy na wydatki, to tnie od tych najmniej istotnych. Od tych, bez których możemy się obyć. Od lat wydaje państwo więcej niż zarabia. Taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność, bo się zadłużamy na potęgę. Co więcej, zadłużamy się nie tylko z roku na rok, tylko się zadłużamy coraz szybciej z roku na rok. Krytykowaliście pisowców będąc w opozycji. Teraz robicie coś jeszcze gorszego. Zadłużacie się jeszcze szybciej i nie przyjmujecie do wiadomości rzeczywistości. Pan po prostu odmawia przyjęcia. Być może chcielibyśmy, żeby było stać nas na wszystko, na wystawy, na sport, na Jasia Kapelę i na po prostu wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Ale jednak istnieje hierarchia potrzeb
— wskazywał dalej Sośnierz, wbijając szpile przedstawicielom obozu rządzącego.
olnk/X/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762087-moze-sie-zrzucicie-we-dwoch-sosnierz-dosadnie-wbija-szpile
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