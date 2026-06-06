Tobiasz Bocheński z PiS zabrał głos ws. działań polityków Konfederacji Korony Polskiej oraz Koalicji Obywatelskiej ws. Rosji i Ukrainy. Przekonywał na łamach „Kanału Zero”, że znaczący politycy tych formacji są „na kolanach” przed Moskwą i Kijowem.
W swojej wypowiedzi Bocheński przekonywał, że nie obchodzi go, czy Ukraina będzie państwem demokratycznym. Stwierdził, że ważne, by nie była państwem banderowskim.
Musimy sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, jaki jest cel Polski w relacjach z Ukrainą. Nie jest celem, żeby Ukraina była demokratyczna. Mnie to średnio interesuje jako polskiego polityka. Ukraina jest buforem przed Rosją. To jest pierwsze zadanie. Czyli żeby Ukraina istniała po to, żeby nas oddzielała od Rosji. To jest punktu widzenia polskiej geopolityki punkt pierwszy. Punkt drugi. I tu polega problem na tym, że niektórzy o tym zapominają, że nie jest w interesie Polski Ukraina banderowska. Tak samo, jak nie jest w interesie Polski mieć rosyjskie czołgi na dzisiejszej granicy polsko-ukraińskiej. To są dwa bardzo ważne zagadnienia. Po trzecie, istotne jest to, żeby Ukraina znajdowała się w rosnącej sferze wpływów Rzeczpospolitej na wschodzie. Mówimy o firmach, o kontraktach, o portach nad Morzem Czarnym. To wszystko ma wpływ na pewne bardzo istotne czynniki gospodarcze i geopolityczne dla Rzeczpospolitej, ale nie ma znaczenia, z mojego punktu widzenia, w jaki sposób Ukraińcy sobie organizują państwo, ponieważ nie jest celem polskich polityków wprowadzanie Ukrainy do Unii Europejskiej
— stwierdził.
Działania Brauna i Kowala
Następnie mówił o działaniach Grzegorza Brauna i Pawła Kowala oraz ich stosunku odpowiednio do Rosji i Ukrainy.
Mamy pewne zasadnicze rozbieżności w diagnozowaniu tej sytuacji. Zatem zapamiętajmy sobie, że, czy postawa Brauna, który jest na kolanach przed Moskwą, czy postawa Kowala, który jest na kolanach przed Ukrainą, to są głupie postawy. My potrzebujemy asertywnej, mądrej, godnościowej polskiej polityki, która się nie zgadza na to, żeby mieć rosyjskie czołgi na polskiej granicy, tam gdzie jest teraz polska granica i żeby nie mieć Ukrainy banderowskiej za wschodnią granicą. To są bardzo istotne kierunki naszej polityki
— powiedział Tobiasz Bocheński.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762040-bochenski-nie-gryzie-sie-w-jezyk-braun-i-kowal-na-kolanach
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