Rząd Donalda Tuska zaciągnął unijną pożyczkę SAFE wbrew prezydentowi, który zawetował ustawę w tej sprawie. Minister finansów Andrzej Domański tuż przed podpisaniem umowy ws. pożyczki nie potrafił podać, na jaki procent rząd pożycza aż 43,7 mld euro. Tymczasem już się okazuje, że oprocentowanie pożyczki wzrosło, co oznacza koszt dla Polski wynoszący dodatkowe 8 mld zł! „To dopiero początek” - ostrzegł na platformie X publicysta Rafał Ziemkiewicz.
Rząd Donalda Tuska w ramach unijnego programu SAFE ma pożyczyć 42,7 mld euro, a zatem ponad 180 mld zł. Pierwotnie te pieniądze miały być pożyczone na 3,17 proc. (tak podawał sam resort finansow w trakcie prac nad ustawą o SAFE w Senacie), ale od razu było wiadomo, że to oprocentowanie zmienne i właśnie jego wysokość wzrosła! W nowym raporcie Komisji Europejskiej oprocentowanie wynosi już 3,32 proc. Ta wydawałoby się drobna zmiana w praktyce oznacza w praktyce koszt spłaty pożyczki dla Polski - ak wyliczył „Fakt” - wyższy o niemal 1,9 mld euro, a zatem o aż 8 mld zł.
„To dopiero początek”
Od podpisania szwindlu zwanego SAFE minęło tylko parę dni, a koszt już wzrósł o 8 miliardów. To dopiero początek
— dobitnie skomentował tę sytuację na X Rafał Ziemkiewicz, publicysta.
tkwl/X/dziennik.pl/”Fakt”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761897-koszt-pozyczki-safe-wzrosl-o-8-mld-zl-ziemkiewicz-to-poczatek
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