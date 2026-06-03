Pełnomocnik rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak‑Czarnecka w programie „Super Expressu” broniąc wzbudzającej ogromne kontrowersje pożyczki, przekonywała, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem, chociaż doszło do całkowitego zignorowania weta prezydenta Karola Nawrockiego.
Umowę opiniowała z Komisją Europejską Prokuratoria Generalna. Ja tu nie mam żadnej wątpliwości. Wszystko było Lego Artis
— powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.
Gra wojną
Następnie próbowała przykryć ogromne kontrowersje programu takie jak uznaniowy mechanizm warunkowości, straszeniem Polaków wojną.
Ale dla mnie jest czymś wyjątkowo smutnym, że w momencie, kiedy mamy wojnę tuż przy naszej granicy, co chwilę dostajemy informacje o możliwych zagrożeniach, w cyberprzestrzeni już jesteśmy na wojnie, my zamiast się jednoczyć i wspólnie przygotowywać do trudnego momentu, a przede wszystkim odstraszać wroga, to my tu zaczynamy po prostu wojnę wewnętrzną i uważam, że są tematy, które powinny być wyjęte poza nawias
— opowiadała.
Nagle chcą jedności
Potem ubolewała nad tym, że nie ma wsparcia ze strony opozycji, co szczególnie paradnie brzmi ze strony przedstawicielki koalicji, która w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, podważała bezpieczeństwo Polski, m.in. wprost wspierając wojnę hybrydową na polskiej granicy.
My po to też dawaliśmy ustawę do Sejmu, byśmy wszyscy razem stanęli za mechanizmem SAFE
— przekonywała.
Myślę, że dzisiaj wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, i w Pałacu Prezydenckim też jest taka refleksja, że żałują swojej decyzji, bo myślę, że jeszcze do tych ostatnich dni maja w tę historię o tym niemieckim bucie, może ktoś jeszcze w to wierzył, ale kiedy w ciągu trzech dni podpisujemy kontrakty tylko i wyłącznie z polskimi firmami, czarno na białym wyszło, jakie my mamy podejście
— wskazywała.
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Adrian Siwek/Super Express/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761822-absurdalne-slowa-sobkowiak-czarneckiej-o-safe
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