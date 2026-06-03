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Absurdalne słowa Sobkowiak-Czarneckiej o SAFE! "Żałują swojej decyzji"

  • Polityka
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Sobkowiak-Czarnecka o SAFE / autor: Fratria
Sobkowiak-Czarnecka o SAFE / autor: Fratria

Pełnomocnik rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak‑Czarnecka w programie „Super Expressu” broniąc wzbudzającej ogromne kontrowersje pożyczki, przekonywała, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem, chociaż doszło do całkowitego zignorowania weta prezydenta Karola Nawrockiego.

Umowę opiniowała z Komisją Europejską Prokuratoria Generalna. Ja tu nie mam żadnej wątpliwości. Wszystko było Lego Artis

— powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Gra wojną

Następnie próbowała przykryć ogromne kontrowersje programu takie jak uznaniowy mechanizm warunkowości, straszeniem Polaków wojną.

Ale dla mnie jest czymś wyjątkowo smutnym, że w momencie, kiedy mamy wojnę tuż przy naszej granicy, co chwilę dostajemy informacje o możliwych zagrożeniach, w cyberprzestrzeni już jesteśmy na wojnie, my zamiast się jednoczyć i wspólnie przygotowywać do trudnego momentu, a przede wszystkim odstraszać wroga, to my tu zaczynamy po prostu wojnę wewnętrzną i uważam, że są tematy, które powinny być wyjęte poza nawias

— opowiadała.

Nagle chcą jedności

Potem ubolewała nad tym, że nie ma wsparcia ze strony opozycji, co szczególnie paradnie brzmi ze strony przedstawicielki koalicji, która w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, podważała bezpieczeństwo Polski, m.in. wprost wspierając wojnę hybrydową na polskiej granicy.

My po to też dawaliśmy ustawę do Sejmu, byśmy wszyscy razem stanęli za mechanizmem SAFE

— przekonywała.

Myślę, że dzisiaj wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, i w Pałacu Prezydenckim też jest taka refleksja, że żałują swojej decyzji, bo myślę, że jeszcze do tych ostatnich dni maja w tę historię o tym niemieckim bucie, może ktoś jeszcze w to wierzył, ale kiedy w ciągu trzech dni podpisujemy kontrakty tylko i wyłącznie z polskimi firmami, czarno na białym wyszło, jakie my mamy podejście

— wskazywała.

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Adrian Siwek/Super Express/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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