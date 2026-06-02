„Wyjątkowo prymitywny chwyt z ‘córeczką’ i mamą, której nie było w Dzień Matki. Faktycznie żenada” - napisała była przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, komentując zachowanie Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej z rządu Donalda Tuska.
W Hucie Stalowa Wola pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wygłosiła kuriozalne wystąpienie, wymierzone w przeciwników unijnej pożyczki SAFE.
Na koniec ja dzisiaj jestem bardzo wzruszona, bo to jest sześć miesięcy trudnej pracy. Córeczko, wiem, że nie było mnie w domu w Dzień Matki
— rozpoczęła dziwny fragment swojego wystąpienia Sobkowiak-Czarnecka.
Nie wybaczę tym, przez których czytasz i boisz się, czy mama nie pójdzie do więzienia. Do żadnego więzienia nie idę. Buduję bezpieczną i silną Polskę. Polskę SAFE
— dodała.
„Prymitywny chwyt"
Sprawę w mediach społecznościowych skomentowała była przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Wyjątkowo prymitywny chwyt z „córeczką” i mamą, której nie było w Dzień Matki. Faktycznie żenada
— wskazała.
Adrian Siwek/X
