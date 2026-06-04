Wczoraj ministerstwo rodziny, płacy i polityki społecznej opublikowało swoją propozycję podwyżki płacy minimalnej na rok 2027, kwotowo miałaby ona wzrosnąć o 180 zł brutto a w przypadku płacy godzinowej zaledwie o 1,2 zł także brutto. Według tej propozycji płaca minimalna miałaby w 2027 roku wynosić 4986 zł brutto (wzrost o 3,7%) a godzinowa 32,60 zł brutto (wzrost o 3,8%) i wszystko wskazuje na to, że przy ponad 3% średniorocznej inflacji w następnym roku, płaca ta realnie jednak nie wzrośnie. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów, jednak przy ustalaniu wysokości płacy minimalnej na 2026 rok przychyliła się do podwyżki płacy minimalnej proponowanej przez ministra finansów, która jednak była wyraźnie niższa niż ta resortu rodziny. Więc może być jeszcze tak, że ostateczna kwota tej podwyżki, może być jeszcze niższa niż to symboliczne podwyższenie minimalnej płacy godzinowej zaledwie o 1,2 zł brutto proponowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
Przypomnijmy, że ustalaniu poziomu płacy minimalnej na 2026 rok resort rodziny, pracy i polityki społecznej, proponował wzrost płacy minimalnej aż 354 zł do kwoty 5020 zł, rząd przyjął jednak propozycję resortu finansów, podwyżki w wysokości tylko o 140 zł, czyli z kwoty 4666 zł do kwoty 4806 zł brutto, a wzrost minimalnej stawki godzinowej o 1 zł do kwoty 31,40 zł. To była podwyżka zaledwie o 3%, czyli w wysokości średniorocznej inflacji w 2026 roku, przyjętej jako jeden z podstawowych wskaźników makroekonomicznych do skonstruowania budżetu, a więc oznaczało to także brak realnej podwyżki płacy minimalnej. Wszystko wskazuje na to, że na podobnym poziomie jak płaca minimalna, a więc zaledwie niewiele więcej niż 3%, wzrosną także płace w państwowej sferze budżetowej, co oznacza, że i w tym przypadku nie będzie realnego wzrostu płac.
W związku z tym, że na rok 2026 płaca minimalna wzrosła tylko o 140 zł brutto a emerytura o 92 zł także w ujęciu brutto, to oznacza, że przy rzeczywistym wyższym poziomie średniorocznej inflacji będziemy mieli po raz pierwszy od wielu lat do czynienia z obniżeniem realnej płacy i emerytury minimalnej. Przypomnijmy, że rządy Prawa i Sprawiedliwości to coroczne znaczące podwyżki zarówno płacy minimalnej, jak i emerytury i renty minimalnej, zdecydowanie przekraczające średnioroczny poziom inflacji, co oznaczało ich duży realny wzrost. Realizacja tej polityki oznaczała, że płaca minimalna w latach 2015-2024 wzrosła z kwoty 1750 zł do 4300 zł, a więc z blisko 2,5- krotnie, a minimalna płaca godzinowa, blisko 6 -krotnie, z ok. 5 zł i do ponad 28 zł (to jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości ustalił płacę minimalną na rok 2024 w wysokości 4242 zł od 1 stycznia i 4300 zł od 1 lipca). Natomiast minimalne świadczenie emerytalno- rentowe w tym samym okresie wzrosło z 880 zł do wspomnianych 1878 zł, a więcej niż 2-krotnie, co po uwzględnieniu wprowadzonej przez rząd PiS, 30 tysięcznej kwoty wolnej w PIT, dodatkowo oznaczało całkowite zwolnienie świadczeń do 2500 zł z tego podatku.
Wróciły rządy Platformy, teraz przemianowanej teraz na Koalicję Obywatelską i wracają praktyki z jej poprzednich rządów w latach 2008-2015, kiedy to podwyżki płacy minimalnej, czy też emerytury minimalnej, były wręcz symboliczne. W przypadku płacy minimalnej z 1126 zł do 1750 zł, a więc w ciągu 8 lat zaledwie o 624 zł, średniorocznie o zaledwie 80 zł, a emerytura wzrosła z 636 zł do 880 zł, a więc zaledwie o 244 zł, czyli średniorocznie tylko o ok. 30 zł. Od roku 2025 (o wzroście płacy minimalnej na 2024 rok decydował jeszcze rząd PiS), kwotowo są to wprawdzie wyższe podwyżki niż w latach 2008-2015, ale tylko dlatego, że są liczone od znacznie wyższych kwot zarówno płacy minimalnej, jak i emerytury minimalnej, ale procentowo wróciliśmy do podwyżek symbolicznych, tak charakterystycznych dla poprzednich rządów Platformy.
Procentowo wręcz symboliczne podwyżki płacy minimalnej rządu Tuska na rok 2025, na rok 2026, a teraz także na rok 2027, zaledwie na poziomie inflacji, oznaczają brak realnego wzrostu tej płacy, a to z kolei będzie oznaczało generalnie ograniczenie wzrostu płac w gospodarce. A przecież wzrost gospodarczy, którym tak chwali się obecna koalicja, jest przede wszystkim oparty o konsumpcję, której fundamenty zbudowały rządy PiS, podczas których płaca minimalna wzrosła blisko 2,5- krotnie, a to miało przecież wyraźny wpływ na generalny wzrost płac w gospodarce. Właśnie GUS podał dane dotyczące wzrostu PKB w I kwartale 2026 roku, wyniósł on 3,5%, przy czym zasadniczy wkład do tego wzrostu dała właśnie konsumpcja w wysokości aż 3,2 pp, a tylko 0,3 pp procentowego inwestycje, przy neutralnym wpływie eksportu netto. Podobnie było w całym 2025 roku, zasadniczy wkład do wzrostu PKB dała także konsumpcja, śladowy inwestycje, a eksport netto wręcz wkład ujemny, w tej sytuacji osłabianie fundamentów tej konsumpcji przez rząd Tuska, czyli symboliczny wzrost płac, a także świadczeń emerytalno- rentowych, będzie powodował, że wzrost PKB niestety będzie w kolejnych latach coraz niższy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761841-wrocily-rzady-tuska-i-minimalna-placa-godzinowa-rosnie-o-12-zl
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