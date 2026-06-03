Cienkowska wydaje miliony na "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe"! Na Muzeum Rzezi Wołyńskiej pieniędzy nie było

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska w ostatnim czasie stała się obiektem powszechnej społecznej krytyki za projekt dotyczący państwowych dopłat do emerytur artystów. Tymczasem teraz chwali się, że miliony z budżetu państwa trafią na projekt „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”. Warto przypomnieć, że resort kultury jeszcze za czasów ministra Bartłomieja Sienkiewicza odebrał dotację na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie.

50 mln zł z EEA and Norway Grants i budżetu państwa trafi na realizację III edycji projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”

—napisała na platformie X Marta Cienkowska.

To inwestycja nie tylko w ochronę dziedzictwa i edukację historyczną, ale także w lokalne społeczności w całej Polsce. Wiele śladów wielokulturowej historii naszego kraju znajduje się właśnie w mniejszych miejscowościach, gdzie pamięć wymaga dziś szczególnej troski i zaangażowania mieszkańców

— argumentowała finansowanie tego projektu z budżetu państwa Cienkowska.

Projekt będzie rozwijał nowoczesne działania edukacyjne i cyfrowe, wzmacniając kompetencje potrzebne do rozpoznawania dezinformacji i budowania świadomego społeczeństwa. To inwestycja w kulturę, pamięć i ludzi

— dodała.

Reakcja Stanowskiego

Najnowszy wpis Cienkowskiej w wymowny sposób skomentował Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału zero.

Ta co jest w uderzeniu to aż niemożliwe

— napisał na X Krzysztof Stanowski.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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