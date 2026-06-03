„Prokurator ‘twórczo’ rozwinął myśl podsuniętą mu przez premiera Tuska i stosuje prawo tak jak on je rozumie, ale niestety niezgodnie z rozumieniem kodeksowym” - oświadczyła dziś zdecydowanym tonem była urzędniczka MS Karolina Kucharska. Zeznając w procesie Funduszu Sprawiedliwości podkreśliła, że czuje się ofiarą politycznej nagonki.
Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zeznaje dziś była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości pracujący przy Funduszu Sprawiedliwości. W 2024 r. prokuratura zniszczyła jej życie zamykając ją na 7 miesięcy w areszcie wydobywczym. Wiele wskazuje na to, że starano się ją złamać, by złożyła obciążające byłe kierownictwo MS zeznania, choć jak podkreśla, nie miała w tej materii nic do powiedzenia. Po opuszczeniu aresztu podkreślała w Telewizji w Polsce24, że „te siedem miesięcy aresztu dużym piętnem odbiło się nie tylko na stanie psychicznym, ale też na całej rodzinie”.
Dziś w sprawie Funduszu Sprawiedliwości rozpoczęła przed sądem składać wyjaśnienia b. urzędniczka – Pani Karolina. Nigdy jej nie złamano pomimo wielomiesięcznego przetrzymywania w areszcie śledczym. Silnym stanowczym głosem przez kilka godzin w sposób przekonywujący odpierała stawiane jej zarzuty
— poinformował w mediach społecznościowych obrońca byłej urzędniczki mec. Adam Gomoła.
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Twórcza myśl Tuska
Zeznając przed sądem Karolina Kucharska powiedział wprost, że czuje się politycznie prześladowania przez obecnie rządzących. W jej ocenie prokurator „twórczo” rozwinął myśl Donalda Tuska, a PK wydaje się, że jest już Sądem Najwyższym. najważniejsze tezy z zeznań Karoliny Kucharskiej przestawił na X jej obrońca mec. Gomoła.
Najważniejsze tezy :
✅Stałam się elementem rozgrywki politycznej inspirowanej przez aktualnie rządzących
✅Nie byłam członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Pracowalam w Ministerstwie czyli legalnej strukturze, gdy Ministrami Sprawiedliwości byli Krzysztof Kwiatkowski, Jarosław Gowin , Marek Biernacki, Cezary Grabarczyk , Borys Budka i Zbigniew Ziobro.
✅Jeżeli ktoś mialby mnie „zwerbować” do grupy, to chyba urzędnicy w czasach gdy tę funkcje pelnił… min. Kwiatkowski ,bo zatrudniano mnie w Ministerstwie od 2010 roku.
✅Na przestrzeni 10 lat nikt z moich przełożonych nie miał żadnych uwag czy zastrzeżeń do wykonywanych przeze mnie obowiązkow służbowych.
✅Mam kilkunastoletnie kompleksowe doświadczenie w obszerze metodyki projektowej , dotacji, w tym pozyskiwania i rozliczania środków - zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ukończyłam kilkadziesiat kursów i szkoleń zwiazanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji , przyznano mi stosowne certyfikaty eksperckie .
✅W swoich wyjaśnieniach wykażę jak bardzo odbiegają od prawdy wyjaśnienia Tomasza Mraza, który nie miał praktycznie żadnego doświadczenia zawodowego i wykształcenia kierunkowego w obszarze udzielania i rozliczania dotacji.
✅Wykażę także bezzasadność wewnętrznych notatek pracowników Prokuratury Krajowej, którzy także nie mają żadnego wykształcenia i wiedzy z zakresu realizacji i przygotowania projektów, a pomimo tego Prokuratura Krajowa na takich wyjaśnieniach i wewnętrznych notatkach w pełni bazuje stawiając zarzuty.
✅Możliwe że Prokuraturze Krajowej wydaje się że jest już Sądem i to Najwyższym, natomiast nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością w szczególności z zasadą legalizmu i praworządnoscią.
✅Prokurator „twórczo” rozwinął myśl podsunietą mu przez premiera Tuska i stosuje prawo tak jak on je rozumie, ale niestety niezgodnie z rozumieniem kodeksowym. Cel uświęca środki a ten cel jest oczywisty - zrobić wszystko by osadzić w więzieniu byłego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz nas urzędników a przy okazji pomóc aktualnie rządzącym w zwycięstwie w kolejnych wyborach parlamentarnych.
✅Przypominam wypowiedź premera Donalda Tuska z 23 maja 2024r. w tvp info w likwidacji : „jeżeli dziś sąd i prokuratura uznają że zeznania i materiały które dostarczył sygnalista Tomasz Mraz który sypie swoich byłych kolegów są wiarygodne to mamy do czynienia de facto z zorganizowaną grupa przestępczą” oraz senatora KO Krzysztofa Kwiatkowskiego który 25 maja 2024 stwierdził że po zapoznaniu się z dzisiejszymi taśmami ma przekonanie że „możemy mieć tu kwalifikację prawną związaną już z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej.
✅Wypowiedzi te miały miejsce bezpośrednio po słynnej konferencji Tomasza Mraza w gmachu Senatu gdzie Mraz przekazywal istotne informacje z prowadzonego śledztwa stanowiace jego tajemnicę , i to w tym samym czasie gdy mi, osobie wówczas aresztowanej ograniczano dostep do akt sprawy a tym samym ograniczano mi prawo do obrony.
✅Dziwnym trafem kilka tygodni po wypowiedzi szefa Rządu prokuratura stawia mi zarzut udziału w grupie przestępczej, pomimo braku wykazania przez oskarżyciela, aby w tym czasie ujawniono nowe istotne dowody jakościowo zmieniające kwalifikację prawną na bardziej represyjną.
✅Taka chronologia wydarzeń po raz kolejny sugeruje że zarzut udzialu w zorganizowanej grupie przestępczej nie był wynikiem ustaleń procesowych lecz konsekwencją stricte politycznego kontekstu sprawy
— napisał na X mec. Adam Gomoła i podkreślił, że „to dopiero początek wyjaśnień Pani Karoliny, która drobiazgowo zaczęła odnosić się do wszystkich stawianych jej zarzutów”.
Obrońca urzędniczki zaprosił na salę rozprawa i dodał, że proces jest jawny.
W tym samym czasie „bodnarowcy” uwięzili także ks. Michała Olszewskiego oraz Urszulę Dubejko. Do aresztu zamknięto także Annę Wójcik b. urzędniczkę w KPRM, matkę syna w spektrum autyzmu, będącej głównym uczestnikiem terapii swojego dziecka.
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Robert Knap/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761779-kucharska-mocno-w-sadzie-o-prokuratorskiej-wersji-mysli-tuska
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