W warszawskim Sądzie Okręgowym odbywa się dziś kolejna rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Zeznania składała była dyrektor departamentu w MS Urszula Dubejko. Śledczy Waldemara Żurka oskarżają ją o m.in. o rzekomy udział w zorganizowanej grupie przestępczej. A jak dziś poinformował jej obrońca mec. Krzysztof Wąsowski „istotą zarzutu jest to, że na wniosku IWS napisała odręcznie słowo ‘ZGODA’ i złożyła swój odręczny podpis…”.
Pod koniec stycznia w Sądzie Okręgowym w Warszawie prokuratorzy odczytali akt oskarżenia ws. ks. Michała Olszewskiego i dwóch byłych urzędniczek Funduszu Sprawiedliwości. Jedną z nich jest Urszula Dubejko, którą przez długie miesiące przetrzymywano w areszcie wydobywczym. Była urzędnik MS opowiadała w Telewizji wPolsce24 o stłamszeniu i upokorzeniu, w czasie kiedy przetrzymywano ją za kratami, gdy zakładano jej kajdanki na nogi, gdy musiała rozbierać się i oddawać potrzeby fizjologiczne w obecności… funkcjonariuszy - mężczyzn! Te działania jej jednak nie złamały.
W składzie sądu orzekającego w sprawie FS zasiada sędzia zawodowy Justyna Koska-Janusz oraz dwoje ławników, którzy nie zostali do sprawy wylosowani, ale wskazani ręcznie, choć ustawowe przepisy nakazują inne działania. Dubejko nie wierzy, że jej proces będzie sprawiedliwy. Akt oskrażenia opiera się na zeznania Tomasza Mraza, byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w MS.
Zgoda jak to zgoda. Taka sama jak premiera Tuska
O przebiegu dzisiejszej rozprawy poinformował w mediach społecznościowych obrońca urzędniczki i ks. Michała Olszewskiego mec. Krzysztof Wąsowski.
Dzisiaj kolejna rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości gdzie swoje wyjaśnienia kontynuowała pani Urszula (była dyrektor departamentu Fundusz Sprawiedliwości)…
Tym razem odniosła się do zarzutu dotyczącego wyrażania zgody dla IWS (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości) na tzw. „zdjęcie logo” Funduszu Sprawiedliwości z niektórych publikacji IWS.
Istotą tego zarzutu jest złamanie prawa przez Panią Dyrektor poprzez to, że na wniosku IWS napisała odręcznie słowo „ZGODA” i złożyła swój odręczny podpis…
Dlatego trzeba było przypomnieć Wysokiemu Sądowi, że tego typu „najwyższy standard” wyznaczył już w 2011 a potem 2013 sam pan premier… i z tego co mi wiadomo zarzutów żadnych nie było…
— napisał w mediach społecznościowych mec. Krzysztof Wąsowski
Mec. Krzysztof Wąsowski nawiązał w ten sposób do umowy dotycącej współpracy SKW z FSB, na którą osobiście wyraził zgodę premier Donald Tusk, dokonując własnoręcznej adnotacji na sotoswnym dokumnecie.
Robert Knap/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759138-dubejko-zeznawala-w-sprawie-fs-wasowski-o-standardzie-premiera
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.