Portal OKO.press chce zarobić na podłym poniżaniu ks. Michała Olszewskiego. Redakcja zamieściła w sieci skandaliczny film, na którym powiela oczerniające księdza twierdzenia o rzekomym „egzorcyzmowaniu salcesonem”. „Poznaj historię oraz przewinienia księdza z salcesonem i przekaż 1,5 proc. podatku” - zachęca OKO.press. „Oto twarz lewicowej, tolerancyjnej, walczącej z mową nienawiści ekipy OKO.press. Urban patrzy z piekła i podziwia” - zareagował w mediach społecznościowych poseł PiS Paweł Jabłoński, który film nazwał „syfem” i „goebbelsowska propagandą”. Zaapelował, by do redaktorów OKO.press wysyłać pytania, „czy im nie wstyd”.
Ohydna nagonka
Rząd koalicji 13 grudnia niemal natychmiast po objęciu władzy rozpoczął nagonkę na ks. Michała Olszewskiego, który przy wsparciu środków z Funduszu Sprawiedliwości wybudował - nie ukradł - ośrodek „Archipelag”. Miał on pomagać ofiarom przestępstw, ale budynku przykrytego dachem i ze wstawionymi oknami nie wykończono, bo nowe władze prokuratury zakuły księdza w kajdanki w Wielki Czwartek i wsadziły do więzienia na 7 miesięcy, pokazując wydumane zarzuty. Zniszczono go nie tylko psychicznie.
Z początkiem roku ruszył proces ks. Michała i dwóch byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, którego prawidłowość będzie w przyszłości podważana, ponieważ ławników wskazano ręcznie, a nie na podstawie przepisów o losowaniu. W międzyczasie media sprzyjające „tuskowej” władzy, co chwilę uderzają w księdza mitem o rzekomym „egzorcyzmowaniu salcesonem”.
Skandaliczny spot
Wyjątkowo skandaliczny spot zamieścił portal OKO.press. Ma on zachęcać do przekazania redakcji 1,5 proc. podatku.
Niektórzy księża skrywają wiele tajemnic. Gdyby nie było OKO.press, część z nich nigdy nie wyszłaby na jaw.
Poznaj historię oraz przewinienia księdza z salcesonem i przekaż 1,5 proc. podatku na OKO.press. Odkryjemy więcej
— czytamy we wpisie na X, do którego dołączono skandaliczny film propagandowy.
Stanowcza reakcja Pawła Jabłońskiego
Na poniżający księdza film zareagował były wiceminister spraw zagranicznych poseł Paweł Jabłoński z PiS, który pogratulował OKO.press pomysłu rangi Jerzego Urbana, który jako rzecznik komunistycznego rządu Jaruzelskiego oczerniał bł. ks. Jerzego Popiełuszkę tuż przed jego zamordowaniem.
Oto twarz lewicowej, tolerancyjnej, walczącej z mową nienawiści ekipy OKO.press. Urban patrzy z piekła i podziwia
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Paweł Jabłoński
„Goebbelsowska propaganda” i „syf”
Poseł PiS Paweł Jabłoński próbował dociec, kto w redakcji OKO.press wpadł na pomysł opublikowania takiego „syfu”.
Zapytałem prywatnie 7 członków redakcji oko.press czy wiedzą, kto to wymyślił i kto podjął decyzję o publikacji tego syfu.
Większość odczytała – i głucho milczy. Jedna osoba stwierdziła, że nie ma z tą „promocją” nic wspólnego – ale w żadnym razie jej nie potępia. Pięcioro udaje, że nie ma tematu.
Tylko JEDNA osoba się od tej goebbelsowskiej propagandy odcięła – nie będę publikował kto, żeby nie narazić jej na negatywne konsekwencje ze strony tolerancyjnych, zatroskanych o prawa człowieka koleżanek i kolegów z lewicowej redakcji… ale zachęcam do publicznego zabrania głosu.
To naprawdę wstyd pracować w firmie, która reklamuje się w taki sposób – i nie wyrazić sprzeciwu. Brak sprzeciwu oznacza drodzy państwo że się pod tym podpisujecie – jesteście współodpowiedzialni
— poinformował na X były wiceminister spraw zagranicznych Jabłoński.
Skoro w prywatnej korespondencji członkowie redakcji OKO.press nie są na tyle odważni aby przyznać się do tak obrzydliwej i skandalicznej autoreklamy poseł Jabłoński skierował pytania publicznie.
Członkowie redakcji OKO.press: czy ktoś z was zdobędzie się na odwagę, by publicznie odciąć się od niektórych kolegów i potępić goebbelsowski ściek, szczucie i podżeganie do nienawiści, którym posługuje się wasza redakcja?
Czy wszyscy się pod tym ściekiem podpisujecie?
Pytanie kieruję do następujących osób:
AMBROZIAK Anton @ambroziak_a
CHRZCZONOWICZ Magdalena @m_chrzczonowicz
GARBICZ Krystyna
GŁOWACKI Witold @WitoldGlowacki
JAŁOSZEWSKI Mariusz @M_Jaloszewski
JĘDRYSIK Miłada @MiladaJedrysik
JĘDRZEJCZYK Agnieszka @Agajed
KOCEJKO Bartosz
KOJZAR Katarzyna @KKojzar
KRZEMIEŃ Edward
MIERZYŃSKA Anna @Anna_Mierzynska
NOWAK Włodzimierz
PRYSZEK Szymon
PACEWICZ Piotr @TuPacewicz
PACUŁA Paulina @Paulina_Pacula
PAMUŁA Anna
ROLECKI Michał @MichalRolecki
SAWKA Natalia @NataliaSawka
SITNICKA Dominika @d_sitnicka
SZCZĘŚNIAK Agata @szczesniak__a
SZYMCZAK Jakub @jszymczakk
WANDAS Marcel @marcelwadnas
WIERZBICKA Izabela
WÓJCIK Anna @annawojcik
ZAGÓRSKI Sławomir @SlawomirZagors2
A wszystkich Państwa zachęcam do zadawania tym dziennikarkom i dziennikarzom prostego pytania – czy im po prostu nie wstyd?
— napisał na X poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński, pokazując także redakcyjne twarze OKO.press.
„Kroki prawne zostaną podjęte w swoim czasie”
Na skandaliczną formę autopromocji OKO.press, które w sposób podły niszczy dobre imię kapłana zareagował obrońca ks. Michała mec. dr Krzysztof Wąsowski. Zwrócił on uwagę, że nową falę hejtu trzeba tłumaczyć porażką śledczych Waldemara Żurka, którym proces ws. Funduszu Sprawiedliwości kompletnie nie idzie. Z emocjonalnego wsparcie udzieliły mu zatem lewackie media.
Cóż mogę powiedzieć w sprawie tej fali hejtu jako obrońca ks. Michała oraz pani Urszuli
• modlimy się (i zachęcamy wszystkich wierzących do modlitwy) za tych ogarniętych nienawiścią ludzi… o ich nawrócenie
• cała ta fala hejtu, która pojawiła się z takim nasileniem po ostatnich wyjaśnieniach pani Urszuli (a zapewniam, że to dopiero początek) wydaje się być objawem swoistej paniki owych lewackich „mediów” i współdziałającyvh z nimi lewackich „polityków”, gdyż wyjaśnienia te mocno rozbijają dotychczasową nieprawdziwą narrację prowadzoną przeciwko Profeto i Funduszowi Sprawiedliwości
• OBRONA obserwuje ze spokojem ową panikę i nerwowość … przypuszczam, że po dalszych rozprawach będzie ona (Panika / Nerwowość) narastać…
• w tym miejscu po raz kolejny pragnę w imieniu obrony oraz naszych mandantów z całego serca podziękować WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI oraz uczciwym mediom (wymienię tylko przykładowo: Radio Maryja, Radio WNET, TVTrwam, TVRepublika, wPolsce24, wPolityce.pl, PRZEkanal, KanalTAK, DoRzeczy.pl, Dobitnie, Nasz Dziennik, GPCodziennie, Niezalezna.pl i wiele wiele innych…)
• Kroki prawne zostaną podjęte w swoim czasie.
Maior est Deus! („Bóg jest większy” - przyp. red.)
— napisał w mediach społecznościowych mec. Krzysztof Wąsowski, obrońca kr. Michała Olszewskiego oraz b. urzędniczki MS Urszuli Dubejko.
Trzeba wiedzieć, skąd się to wzięło?
Mit o rzekomym „egzorcyzmowaniu salcesonem” pojawił się niemal natychmiast po zatrzymaniu ks. Michała Olszewskiego. Warto odkłamać tę historię, a zrobił to pełnomocnik kapłana mec. dr Krzysztof Wąsowski już w 2024 r.
To jest totalna bzdura o egzorcyzmowaniu salcesonem. Nawet mówił o tym niedawno jeden strażnik, że do tego „salcesoniarza” idziemy. To mówię, że idziemy. Pytam, czy słyszał historię o salcesonie. On, że tak, że salcesonem egzorcyzmował. Nie, to chodziło o to, że jak ks. Michał był egzorcystą, zgłosiła się do niego rodzina dziewczyny, ok. 30 lat, która była weganką lub wegetarianką od wielu, wielu lat, która miała jakiś trans satanistyczny, jakieś opętanie. On się zaczął nad nią modlić bez żadnego salcesonu, nie miał w ręce żadnego salcesony. I ona na chwilę jakby straciła przytomność
— powiedział med. Wąsowski w programie Bogdana Rymanowskiego na jego kanale na portalu YouTube we wrześniu 2024 r.
Potem jak już była ocucona, ta kobieta, która już wtedy tak mówiła, że ona się tak zupełnie czuje dobrze, ale ona nie wierzy, że jest już uwolniona. A ks. Michał podobno mówi do niej: „uwierz, widzieliśmy to”. A ona: „ale ja tego nie widziałam, muszę w to uwierzyć, muszę mieć dowód”. Ks. Michał pyta jej: „a jaki chcesz mieć dowód tego, że jesteś uwolniona?”. A ona mówi, że musi zjeść jakieś mięso, „macie jakieś mięso w lodówce?”. Na śniadanie był salceson. To było jedyne mięso, które miał w lodówce i on jej dał tego salcesonu. Ona podobno go zjadła całego, cały ten kawał salcesonu ze smakiem
— oto cała historia, z której lewackie media ukręciły bicz na kapłana.
Podsumowanie
Trudno nawet przypuszczać, że OKO.press przygotowując podły filmik uderzający w księdza Michała, a który ma przynieść redakcji fundusze, relacji mec. Wąsowskiego nie znała. Mamy zatem do czynienia z celowym niszczeniem kapłana przy pomocy kłamliwej propagandy. Czy tak ma wygladać dzienikarska praca? Czy warto dać na to choćby jeden grosz, żeby redakcja OKO.press mogła sobie kupić choćby salceson? Jak zauważył poseł Jabłoński to przecież „syf” godny Jerzego Urbana. A może i standardy koalicji 13 grudnia?
Robert Knap/OKO.press
