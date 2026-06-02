Ministerstwo Zdrowia podało w komunikacie, że podjęło bardzo ważną decyzję dotyczącą pacjentów onkologicznych. Postanowiło, że jednak nie będzie oszczędzać na ich diagnostyce… „MZ przyznaje, że w wyniku błędu pacjenci onkologiczni od 1 kwietnia mieli gorszy dostęp do leczenia” - wyjaśnił, co znaczy komunikat resortu, poseł PiS Janusz Cieszyński. Nie oszczędził też minister Jolanty Sobierańskiej-Grenda, która kieruje ministerstwem.
Resort zdrowia uznał, że jednak nie będzie oszczędzał na badaniach osób z rozpoznaniem nowotworu. Zmiany maja dotyczyć przede wszystkim: TK, MRI, gastroskopii i kolonoskopii.
Przy rozliczaniu nie będzie stosowany mechanizm degresji. (…) zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu, w okresie obserwacji onkologicznej. (…) Świadczenia wykonane i wykazane do rozliczenia w sposób opisany powyżej z zakresu ASDK zostaną wyłączone ze stosowania współczynników (0,5; 0,6) wprowadzonych zarządzeniem Prezesa NFZ nr 34/2026/DSOZ z 31 marca 2026 r. z zastrzeżeniem stosowania odrębnych i właściwych zasad dla pakietów diagnostycznych w ramach karty DILO, w programach lekowych oraz monitorowania leczenia w trakcie radioterapii.
— czytamy w komunikacie, z którego dowiadujemy się jednak, że aby obietnice te się ziściły trzeba będzie jeszcze poczekać na opracowanie „docelowych rozwiązań”. Ma się tym zająć specjalny ministerialny zespół.
Zespół wskazuje na konieczność stworzenia możliwości obserwacji ścieżek leczenia pacjentów onkologicznych oraz zapewnienia ciągłości i pełnego finansowania diagnostyki związanej z monitorowaniem pacjentów onkologicznych w trakcie leczenia onkologicznego
— czytamy w komunikacie.
To jednak nie jedyne wnioski jakie płyną z komunikatu MZ.
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MZ stwierdza w „radosnym” W komunikacie, że ograniczenia w finansowaniu diagnostyki m.in. pacjentów u których zdiagnozowano nowotwór obowiązuje od końca marca. Jaki z tego wniosek?
Wiecie co tu jest napisane? Spieszę z pomocą:
Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że w wyniku błędu pacjenci onkologiczni od 1 kwietnia mieli gorszy dostęp do leczenia.
Tak się kończy kiedy nieudacznicy szukają oszczędności…
— wyjaśni na X poseł PiS Janusz Cieszyński.
Nic dodać nic ująć.
koal/X/mz.gov
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761728-co-kryje-sie-za-radosnym-wpisem-mz-o-pacjentach-onkologicznych
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