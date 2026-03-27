To będzie istny Armagedon w służbie zdrowia. NFZ nie będzie pokrywał pełnych kosztów świadczeń wykonanych ponad zakontraktowany limit, a jedynie 40 proc. „To jest karanie pacjentów. Jestem przekonana, że nikt nie będzie z placówek podejmował kosztów takiego ryzyka finansowego. Po prostu nie będzie robił tych badań” - powiedziała w Telewizji wPolsce24 poseł PiS Katarzyna Sójka. Dodała, że plan drastycznych cięć był przygotowywany od kilku miesięcy, a rządzący wiedzieli uchwalając budżet, że na służbę zdrowia zabraknie im ponad 20 mld zł.
Była minister zdrowia Katarzyna Sójka ostro skrytykowała pomysły obecnego kierownictwa resortu, które ogłosiło, że na nadwykonania, czyli świadczenia udzielone pacjentom w liczbie przekraczającej kontrakt z NFZ, będą płacić jedynie 40 proc. kosztów. Tymczasem samorządy otrzymały już kilkanaście zgłoszeń o wyczerpaniu kontraktów na 2026 rok przez placówki medyczne. To oznacza, że liczba przyjmowanych pacjentów będzie ograniczana. …
