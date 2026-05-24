Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz na antenie Telewizji wPolsce24 zapowiedział, że ROG od jutra będzie zabezpieczać Belweder, czyli rezydencję prezydenta Polski. Bąkiewicz argumentował taką decyzję tym, że SOP nie daje poczucia bezpieczeństwa prezydentowi.
SOP nie daje poczucia bezpieczeństwa prezydentowi, wejście wcześniej do prezydenta Andrzeja Dudy, porwanie stamtąd innych ludzi, teraz kupa śmiechu Kierwińskiego, który sobie żartował z prezesa Sakiewicza. Po prostu pokazuje to, że nie daje to nam poczucia bezpieczeństwa, dlatego jako Ruch Obrony Granic postanowiliśmy, że będziemy od jutra zabezpieczali Belweder i będziemy tam wystawiali swoje grupy, które będą pilnowały
— powiedział Robert Bąkiewicz w programie „Studio Magdaleny Ogórek” (Telewizja wPolsce24).
Uważam, że ta sytuacja, w której dzisiaj znajduje się państwo polskie, w który znajduje się pan prezydent, niesie ze sobą ogromne ryzyko
— dodał Bąkiewicz.
Musimy chronić głowę państwa, a Kierwiński (…) zachowuje się jak gangster z Pruszkowa
— ocenił lider ROG.
Wejście służb do rodzinnego domu prezydenta
Przypomnijmy, że wczoraj po fałszywym alarmie służby wyłamały drzwi i weszły do rodzinnego domu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. To wydarzenie wywołało lawinę krytyki nie tylko ze strony przedstawicieli środowisk prawicowych, a Donald Tusk i Marcin Kierwiński błyskawicznie zaczęli nieudolnie tłumaczyć się z tej sytuacji.
tkwl/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761089-nasz-news-ruch-obrony-granic-ma-zabezpieczac-belweder
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.