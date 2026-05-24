NASZ NEWS

NASZ NEWS. Ruch Obrony Granic ma zabezpieczać Belweder! "Musimy chronić głowę państwa, a Kierwiński zachowuje się jak gangster"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Robert Bąkiewicz / autor: wPolsce24
Robert Bąkiewicz / autor: wPolsce24

Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz na antenie Telewizji wPolsce24 zapowiedział, że ROG od jutra będzie zabezpieczać Belweder, czyli rezydencję prezydenta Polski. Bąkiewicz argumentował taką decyzję tym, że SOP nie daje poczucia bezpieczeństwa prezydentowi.

SOP nie daje poczucia bezpieczeństwa prezydentowi, wejście wcześniej do prezydenta Andrzeja Dudy, porwanie stamtąd innych ludzi, teraz kupa śmiechu Kierwińskiego, który sobie żartował z prezesa Sakiewicza. Po prostu pokazuje to, że nie daje to nam poczucia bezpieczeństwa, dlatego jako Ruch Obrony Granic postanowiliśmy, że będziemy od jutra zabezpieczali Belweder i będziemy tam wystawiali swoje grupy, które będą pilnowały

— powiedział Robert Bąkiewicz w programie „Studio Magdaleny Ogórek” (Telewizja wPolsce24).

Uważam, że ta sytuacja, w której dzisiaj znajduje się państwo polskie, w który znajduje się pan prezydent, niesie ze sobą ogromne ryzyko

— dodał Bąkiewicz.

Musimy chronić głowę państwa, a Kierwiński (…) zachowuje się jak gangster z Pruszkowa

— ocenił lider ROG.

Wejście służb do rodzinnego domu prezydenta

Przypomnijmy, że wczoraj po fałszywym alarmie służby wyłamały drzwi i weszły do rodzinnego domu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. To wydarzenie wywołało lawinę krytyki nie tylko ze strony przedstawicieli środowisk prawicowych, a Donald Tusk i Marcin Kierwiński błyskawicznie zaczęli nieudolnie tłumaczyć się z tej sytuacji.

tkwl/Telewizja wPolsce24

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych