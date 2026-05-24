To jest nie do wiary! Włam do domu prezydenta, a rzeczniczka Kierwińskiego... zachwala SOP. "Ujęli pijanego kierowcę"

Rząd Donalda Tuska totalnie skompromitował się sprawą totalnej nieudolności w kwestii wyjaśnienia całych serii interwencji służb po fałszywych zgłoszeniach. Ostatnie z nich dotyczyło domu rodzinnego prezyddenta Karola Nawrockiego i tak naprawdę dopiero w tej sytuacji rząd zareagował stanowczo w tej sprawie. W tej kwestii szczególnie ucierpiał wizerunek szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i podległych mu służb. Tymczasem rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka podjęła totalnie kuriozalną próbę ocieplenia wizerunku funkcjonariuszy SOP. Sprawców fałszywych alarmów co prawda nie znaleziono, ale Gałecka pochwaliła się zupełnie innym „sukcesem”.

Otóż rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka z dumą ogłosiła na platformie X, że funkcjonariusze SOP „błyskawicznie” ujęli… pijanego kierowcę taksówki. To bardzo dobra wiadomość, pytanie jednak, czy na tyle istotna, by chwaliła się nią w mediach społecznościowych rzecznik resortu Kierwińskiego.

Błyskawiczna akcja SOP w Warszawie! Funkcjonariusze ujęli pijanego kierowcę taksówki, który miał ponad 1,5 promila

— napisała na platformie X Karolina Gałecka. Przedstawiła też szczegóły całej sytuacji.

Najpierw potrącił rowerzystkę, a następnie na Rondzie Waszyngtona uderzył w autobus i uciekał pieszo. Agresywny sprawca został obezwładniony i przekazany policji

— poinformowała rzeczniczka MSWiA.

Reakcja posła PiS

Nie wierzę…

— krótko skomentował informację Gałeckiej Paweł Jabłoński, poseł PiS.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

