Problem z migracją narasta. Polacy stoją przed widmem nie tylko nielegalnej, ale też legalnej migracji. Lublin stał się papierkiem lakmusowym dla problemu, gdyż przebywa tam mnóstwo osób pochodzących z Afryki. Zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin twierdzi, że magistrat musi tłumaczyć mieszkańcom, dlaczego tylu migrantów przyjeżdża do stolicy województwa (wraz ze swoimi rodzinami). Do bulwersującej sprawy odniósł się poseł Janusz Kowalski na portalu X: „Proceder importu studentów do Polski musi być natychmiast zatrzymany!”.
Polacy czują coraz większe napięcie związane z przybyszami, którzy przyjeżdżają do kraju nad Wisłą. Do niedawna na terenie całego państwa było bezpiecznie, ale coraz częściej dochodzi do sytuacji, które budzą niepokój i obawę, że Polska stanie się kopią państw zachodnich, gdzie autochtoni są nękani przez migrantów.
Rząd Donalda Tuska obwieścił swego czasu wielki sukces, przekazując, że Polska została zwolniona z paktu migracyjnego, ale prawda jest oczywiście inna. Unijni urzędnicy wstrzymali czasowo relokację nielegalnych migrantów, żeby nie przeszkadzać ekipie Tusk przez wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.
„Co z Wami jest nie tak?”
Coraz więcej pytań i wątpliwości budzi również migracja w celu edukacji. Lublin z miasta akademickiego staje się jednym z najważniejszych punktów na mapie afrykańskiej diaspory w Polsce. Coraz wyraźniej widać, że lokalne uczelnie, instytucje i organizacje społeczne zaczynają traktować tę obecność nie jako ciekawostkę, lecz jako realny potencjał — kulturowy, gospodarczy i naukowy. Ponadto w lubelskim ratuszu miała pojawić się pierwsza praktykantka z Afryki — Ester z Kenii.
Do całej sprawy nawiązał Krzysztof Bosak.
Mieszkańcy Lublina, co z Wami jest nie tak, że wybieracie władze, które zasiedlają Wasze piękne miasto cudzoziemcami?
— zapytał polityk.
„Dramat. Tracimy Polskę”
Na ten temat wypowiedziała się jakiś czas temu Ukrainka Wiktoria Herun (zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin). Podczas podcastu UMCS na Youtube powiedziała:
Kiedyś student przyjeżdżał sam. Teraz studenci z takich krajów jak Afryka, Indie, Bangladesz przyjeżdżają z rodziną - mężem, żoną, dziećmi. Nie tylko chodzi o pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku, ale też w ogóle całego mieszkania, wynajęcia. Różnic jest bardzo, bardzo dużo. Ale też chodzi o patrzenie z dwóch stron, czyli nie tylko rozmowa ze studentem, jak wygląda rzeczywistość lubelska, ale też rozmowa z mieszkańcami, dlaczego miasto zaprasza studentów zagranicznych ze 110 krajów świata.
Do wypowiedzi Herun odniósł się Janusz Kowalski.
Dramat. Tracimy Polskę. Proceder importu studentów do Polski musi być natychmiast zatrzymany! Polska ma być dla Polaków, a polskie uczelnie mają być dla polskich studentów! Sprowadzanie studentów z Afryki do Lublina i innych miast z całymi rodzinami należy zatrzymać
— napisał na portalu X.
