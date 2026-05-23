Lublin pełen Afrykańczyków. Bosak: "Co z Wami jest nie tak?"

Krzysztof Bosak / autor: Fratria
Afryka znalazła się w centrum uwagi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie spotkali się eksperci i dyplomaci. Pojawiły się nawet szacunki, że w Lublinie mieszka dziś niemal tylu Afrykańczyków, ilu dekadę temu żyło w całej Polsce! Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, zastanawia się, co jest nie tak z mieszkańcami tego miasta.

Jak podaje Radio Centrum Lublin, wczoraj na wydziale Politologii i Dziennikarstwa odbyła się tegoroczna edycja „Africa Day”, poświęcona wyzwaniom rozwojowym i współpracy regionalnej.

Podczas wydarzenia zorganizowano aktywności kulturalne, prezentacje studentów i występy artystyczne. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma wzmocnić dialog międzykulturowy i przybliżyć perspektywę afrykańską

— czytamy.

Afrykańczycy w Polsce

Lublin z miasta akademickiego staje się jednym z najważniejszych punktów na mapie afrykańskiej diaspory w Polsce.

Coraz wyraźniej widać, że lokalne uczelnie, instytucje i organizacje społeczne zaczynają traktować tę obecność nie jako ciekawostkę, lecz jako realny potencjał — kulturowy, gospodarczy i naukowy.

Ponadto w lubelskim ratuszu miała pojawić się pierwsza praktykantka z Afryki — Ester z Kenii.

Do całej sprawy nawiązał Krzysztof Bosak.

Mieszkańcy Lublina, co z Wami jest nie tak, że wybieracie władze, które zasiedlają Wasze piękne miasto cudzoziemcami?

— zapytał polityk.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

