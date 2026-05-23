Lublin pełen Afrykańczyków. Bosak: "Co z Wami jest nie tak?"

Afryka znalazła się w centrum uwagi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie spotkali się eksperci i dyplomaci. Pojawiły się nawet szacunki, że w Lublinie mieszka dziś niemal tylu Afrykańczyków, ilu dekadę temu żyło w całej Polsce! Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, zastanawia się, co jest nie tak z mieszkańcami tego miasta.
Jak podaje Radio Centrum Lublin, wczoraj na wydziale Politologii i Dziennikarstwa odbyła się tegoroczna edycja „Africa Day”, poświęcona wyzwaniom rozwojowym i współpracy regionalnej.
Podczas wydarzenia zorganizowano aktywności kulturalne, prezentacje studentów i występy artystyczne. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma wzmocnić dialog międzykulturowy i przybliżyć perspektywę afrykańską
— czytamy.
Afrykańczycy w Polsce
Lublin z miasta akademickiego staje się jednym z najważniejszych punktów na mapie afrykańskiej diaspory w Polsce.
Coraz wyraźniej widać, że lokalne uczelnie, instytucje i organizacje społeczne zaczynają traktować tę obecność nie jako ciekawostkę, lecz jako realny potencjał — kulturowy, gospodarczy i naukowy.
Ponadto w lubelskim ratuszu miała pojawić się pierwsza praktykantka z Afryki — Ester z Kenii.
Do całej sprawy nawiązał Krzysztof Bosak.
Mieszkańcy Lublina, co z Wami jest nie tak, że wybieracie władze, które zasiedlają Wasze piękne miasto cudzoziemcami?
— zapytał polityk.
