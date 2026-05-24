„Dzieje się bardzo niedobra historia. […] Jeśli pojęcie małżeństwa będziemy dowolnie rozsnuwali, pomijając już to, że konstytucja otacza ten związek swoją opieką, to w czasach zamętu grozi nam kompletne pogubienie pojęć” - mówił w programie Tygodnik Polityczny emitowanym na Kanale Zero prof. Andrzej Zybertowicz doradca Prezydenta RP, socjolog.
Za trzy miesiące w polskim urzędzie stanu cywilnego będzie można bez wyroku sądu dokonać transkrypcji wpisu zawartego za granicą „małżeństwa” par jednopłciowych. Episkopat „z troską i niepokojem” obserwuje działania i prawne interpretacje rozumienia małżeństwa. Również prof. Andrzej Zybertowicz przyznał, że „dzieje się bardzo niedobra historia”.
Ta argumentacja, że skoro gdzieś indziej są uznawane pewne związki, to my mamy to kopiować bezmyślnie, jest bardzo niemądra. Już są początki i przykłady ludzi, którzy zawali związki małżeńskie z modelami AI, niedługo z cyborgami. Czy jeśli w jakimś kraju w ramach postępu będzie uznane za normalne, że osoba 12-letnia może zawrzeć związek małżeński z osobą dorosłą, to mamy za tym postępować?
— zapytał.
„Grozi nam kompletne pogubienie pojęć”
W jego ocenie „jest to otworzenie pewnego procesu, który opiera się, pomijam interesy polityczne, na niezrozumieniu tego, jak funkcjonuje architektura ludzkiej cywilizacji”.
Tysiące lat temu wymyślono formułę związku mężczyzny i kobiety i rodziny, która powoduje, że ludzie wzrastają w zdrowym otoczeniu, mogą przygotowywać się do życia. Związek ufundowany na podłożu biologicznym został nazwany kulturowo małżeństwem. Jeśli pojęcie małżeństwa będziemy dowolnie rozsnuwali, pomijając już to, że konstytucja otacza ten związek swoją opieką, to w czasach zamętu grozi nam kompletne pogubienie pojęć
— wyjaśnił socjolog.
Czytaj także
Kanał Zero/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760976-transkrypcje-malzenstw-prof-zybertowicz-w-punkt
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.