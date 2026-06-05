Barbara Kurdej-Szatan - aktorka i autorka pamiętnych, wulgarnych słów pod adresem Straży Granicznej z 2021 roku - w programie „Kwiatki Polskie” na antenie TVP Info w likwidacji została zaprezentowana i sama się kreowała na swoistą polityczną męczennicę. „Tłumaczę to wielokrotnie, aż po prostu mam trochę dość - szczerze mówiąc - tłumaczenia, bo mam wrażenie, jakby do ludzi kompletnie nic nie docierało” - stwierdziła. To dopiero „kwiatki”!
Pamiętny wpis Kurdej-Szatan
Barbara Kurdej-Szatan w listopadzie 2021 r. zamieściła na Instagramie wulgarny wpis wymierzony w Straż Graniczną. Było to apogeum kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.
K…!!!!!!!!!! K… !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest k… ‘straż graniczna’ ????? ‘Straż’ ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! K…!!!!!! Jak tak można !!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę !!!!!!! Mordercy !!!!!
— pisała w listopadzie 2021 r. celebrytka. A w marcu 2025 Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował ostatecznie o umorzeniu sprawy.
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Co więcej, aktorka w związku z tą sprawą kreowała się na „ofiarę hejtu”. Warto zauważyć, że przeprosiny dotyczyły przede wszystkim formy wypowiedzi, w tym wulgaryzmów, a były skierowane do przedstawicieli Straży Granicznej, „których mogły urazić” jej słowa.
Aktorka ma dość „tłumaczenia”. Serio?!
Ponownie swoje wywody w tym temacie Kurdej-Szatan uskuteczniała w TVP Info w likwidacji, zaproszona do programu „Kwiatki Polskie”, w którym (nomen-omen) odnajdywano do tej pory przeróżne, przedziwne „kwiatki” z wypowiedziami, pomysłami i happeningami.
Po sieci krąży teraz fragment wywiadu, w którym aktorka odnosi się do głośnych kontrowersji związanych z jej wpisem.
Polska potrafi budować, ale też i niszczyć swoich bohaterów w bardzo krótkim czasie. Ty poczułaś to na własnej skórze. Czy ty masz takie wrażenie, że gdzieś postąpiłaś nie tak, albo może masz poczucie winy, że coś tam nie zagrało w tej twojej sytuacji?
— zapytała prowadząca w neo-TVP Info.
Wiesz co, tak jak właśnie powiedziałam wcześniej, na całym świecie, w każdym państwie, niezależnie od tego, jakie się nosi mundury, stroje, czy ktoś jest sprzątaczką, prezesem, czy sprzątaczem – żeby nie było, że tylko kobiety, niezależnie od tego, kto jaką profesję wykonuje, ludzie są różni i tu, i tu. Zresztą o tym samym ostatnio powiedziała Doda. To a propos chyba tego hasła, tego brzydkiego wystąpienia Skolima. Doda też powiedziała, że no ludzie są… nie będę może przytaczać tutaj tych słów (…). Ludzie są różni w każdej przestrzeni. I tak samo zapewne na tej granicy, którą właśnie skomentowałam – sytuację konkretną, bo ja skomentowałam po prostu konkretną sytuację, jedno nagranie skomentowałam, gdzie po prostu ludzie ubrani w te mundury traktowali malutkie dzieci i kobiety tak, jak nie powinni traktować. Ja się po prostu nie zgadzam na coś takiego, niezależnie od tego, kto ma jaki kolor skóry, kto co nosi i kto skąd pochodzi
— próbowała się tłumaczyć.
Masz wrażenie, że oberwałaś nieproporcjonalnie do tego, bo tłumaczyłaś to wielokrotnie?
— dodała dziennikarka.
Tak, tłumaczę to wielokrotnie, aż po prostu mam trochę dość - szczerze mówiąc - tłumaczenia, bo mam wrażenie, jakby do ludzi kompletnie nic nie docierało. Ale pewna strona polityczna zadbała o to, żeby do ludzi nie dotarło, tylko żeby dotarło tylko to, co oni chcą, aby dotarło. Trudno walczyć z wiatrakami. Jakbym miała cały czas o tym opowiadać i tłumaczyć, to bym chyba zwariowała i musiałabym zajmować się tylko tym. A ja chce zająć się swoją rodziną, pracą, przyjaciółmi, tym co dobre wokół mnie. Ale okazuje się, że jakby nie jestem pierwsza, pewnie nie ostatnia
— mówiła dalej Barbara Kurdej-Szatan.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/761903-kurdej-szatan-znow-o-granicy-mam-troche-dosc-tlumaczenia
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