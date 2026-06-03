Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjrzała się relacjonowaniu kampanii referendalnej poprzedzającej głosowanie nad odwołaniem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Wyniki raportu są zatrważające dla nielegalnie przejętych przez rząd Donalda Tuska mediów publicznych!
Ani jednego materiału w 21 wydaniach głównego serwisu informacyjnego Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji „19.30”, zaledwie 5 proc. materiałów w „Kronice” TVP3 Kraków oraz niespełna 4 proc. w monitorowanych serwisach Radia Kraków – to najważniejsze ustalenia raportu KRRiT dotyczącego relacjonowania w mediach kampanii referendalnej w Krakowie
— poinformowała Krajowa Radiofonii i Telewizji w komunikacie prasowym.
Monitoring wykazał również ograniczoną obecność inicjatorów referendum w programach publicystycznych, marginalizowanie znaczenia głosowania oraz przypadki przekazów sprzyjających odwołanemu prezydentowi
— wskazała.
Sposób działania mediów publicznych budzi poważne wątpliwości dotyczące realizacji zasad pluralizmu i bezstronności dziennikarskiej
— zauważyła rada.
Dobitny przykład
Jak wskazała rada sytuacja ta, szczególnie dobitnie była widoczna w TVP w likwidacji, gdzie w zasadzie przemilczano temat, co fatalnie świadczy o jakości o standardach tej stacji. Sprawa referendum nie była nawet krytykowana - ona po prostu nie istniała.
Najjaskrawszym przykładem pomijania informacji o referendum była polityka redakcyjna głównego programu informacyjnego Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji „19.30”. W okresie od 4 do 24 maja 2026 r., obejmującym całą kampanię referendalną, temat nie pojawił się ani razu w żadnym z 21 analizowanych wydań programu. W tym czasie redakcja wyemitowała w sumie blisko 200 materiałów informacyjnych, ale żaden z nich nie odnosił się do głosowania w Krakowie. Jednocześnie już dzień po referendum temat został przedstawiony jako najważniejsze wydarzenie polityczne dnia i otwierał wydanie programu
— podała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Niepokojące wnioski płyną również z monitoringu TVP3 Kraków. Jedynie 16 materiałów dotyczyło referendum, co stanowi tylko 5 proc. całego przekazu informacyjnego. Analizą objęto 21 wydań „Kroniki”, w których wyemitowano łącznie 314 materiałów informacyjnych
— podkreśliła.
Brak zainteresowania tematem krakowskiego głosowania widoczny był także w programach publicystycznych. W audycji „Tematy dnia” w TVP3 Kraków pojawił się on w zaledwie 10 proc. wszystkich poruszanych zagadnień. Tylko 3 z 30 analizowanych wydań zostały poświęcone referendum. Co istotne, w badanym okresie ani razu nie zaproszono do programu przedstawiciela Komitetu Referendalnego, mimo że był on inicjatorem całej akcji. W kolejnej z audycji TVP3 Kraków „Bliżej polityki” tematy referendalne stanowiły 25 proc. wszystkich omawianych zagadnień. Nie były one jednak elementami dominującymi, ustępując miejsca bieżącym sporom politycznym
— dodała.
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as/Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/761806-media-publiczne-w-likwidacji-przemilczaly-referendum-w-krakowie
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