W Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka Yomeykerta S. oskarżonego o dokonanie w 2025 r. zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem doktorantki UMK Klaudii K. w Parku Glazja. Mężczyźnie grozi dożywocie. Sąd wyłączył jawność postępowania.
Do zdarzenia doszło 12 czerwca 2025 r. około godziny 1.10 w Toruniu przy Placu Pokoju Toruńskiego, w Parku Glazja. Z ustaleń śledztwa wynika, że obecnie 20-letni obywatel Wenezueli Yomeykert S. zamordował 24-letnią Klaudię K. Rok po tej tragedii w toruńskim sądzie okręgowym ruszył jego proces. Sąd wyłączył jawność postępowania.
Rzeczniczka prasowa toruńskiej prokuratury Izabela Oliver poinformowała PAP przed startem procesu, że zebrany materiał dowodowy uzasadnił przedstawienie Yomeykertowi S. zarzutu popełnienia m.in. zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Yomeykert S. odmówił ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
Podejrzanemu grozi dożywocie
Zaznaczyła, że po obserwacji sądowo-psychiatrycznej biegli zgodnie uznali, że Yomeykert S. w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Podejrzany od zatrzymania krótko po popełnieniu przestępstwa przebywa w areszcie, z którego został przetransportowany do sądu na czwartkową rozprawę. Grozi mu dożywocie.
Po zabójstwie Klaudii K., doktorantki UMK w Toruniu i barmanki w jednym z klubów studenckich, ulicami miasta przeszedł marsz milczenia. Zgromadził około 20 tys. osób.
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PAP/tt
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