Rzecznik toruńskiej Prokuratury Okręgowej Izabela Oliver poinformowała, że biegli wydali opinię, że obcokrajowiec Yomeykert R.-S., który jest podejrzany o dokonanie w zeszłym roku Toruniu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem kobiety, jest poczytalny i może odpowiadać przed sądem.
Kompleksową opinię wydało dwóch psychiatrów, psycholog i seksuolog. Z opinią zapoznał się już obrońca podejrzanego, a druga strona, czyli rodzina ofiary, została poinformowana o treści opinii, ale jeszcze nie zapoznała się z nią szczegółowo.
Prokurator Oliver podkreśliła, że śledztwo jest na końcowym etapie, ale strony mogą jeszcze składać wnioski dowodowe. Postępowanie, jak i areszt zastosowany wobec podejrzanego są przedłużone do początku czerwca.
„Podejrzany odmówił ustosunkowania się do zarzutów”
Obecnie 20-letni obywatel Wenezueli Yomeykert R.-S. podejrzany jest o to, że 12 czerwca około godz. 1.10 w Toruniu przy Pl. Pokoju Toruńskiego, w parku Glazja, dokonał zabójstwa 24-letniej Klaudii K. Miał jej zadać kilkadziesiąt ciosów nożem w głowę, szyję i klatkę piersiową, w wyniku których zmarła w szpitalu.
Yomeykertowi R.-S. zarzucono również, że w nocy z 11 na 12 kwietnia w Toruniu groził mężczyźnie P.G. W miejscu zamieszkania P.G, trzymał nóż w ręku i wymachiwał nim w jego kierunku, a następnie po opuszczeniu mieszkania, stał na chodniku i patrząc w stronę stojącego w oknie P.G. wykonywał w jego kierunku gest podcięcia gardła. Groźby te wzbudziły w P. G. obawę, że zostaną spełnione.
Podejrzany odmówił ustosunkowania się do ogłoszonych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.
xyz/PAP
