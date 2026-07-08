Brutalne pobicie Polaka. Ukrainiec usłyszał zarzuty

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Włączona sygnalizacja policji / autor: Fratria
Włączona sygnalizacja policji / autor: Fratria

Bielski sąd aresztował na trzy miesiące 24-letniego Ukraińca Vladyslava K., który jest podejrzany o udział pod koniec czerwca w dwóch pobiciach; do jednego się przyznał, a drugiemu zaprzecza – podała Prokuratura Okręgowa Bielsko-Biała.

Rzecznik prokuratury Małgorzata Moś-Brachowska zrelacjonowała, że 28 czerwca nad ranem trzech obywateli Ukrainy, wśród których - zdaniem śledczych był Vladyslav K. – zaatakowało w centrum Bielska-Białej 27-letniego Polaka.

Mężczyzna zwrócił im uwagę na zakłócanie ciszy nocnej. Został dwukrotnie dotkliwie pobity w odstępie kilkunastu minut. Doznał między innymi złamania kości nosa oraz licznych obrażeń powodujących naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni.

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Inne pobicie w Bielsku-Białej

Śledczy z Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Południe równolegle badali sprawę innego pobicia, do którego doszło poprzedniego dnia. Stać za nim miał również 24-latek. Ofiarą był obywatel Ukrainy. Odniósł lżejsze obrażenia.

Vladyslav K. został zatrzymany. Usłyszał dwa zarzuty. Przyznał się do pobicia swojego rodaka. Zaprzeczył, że uczestniczył w ataku na Polaka. Został aresztowany przez sąd na trzy miesiące. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

Prokurator Moś-Brachowska powiedziała, że drugi z podejrzewanych sprawców wyjechał na Ukrainę, a trzeci jest poszukiwany. Śledczy i Straż Graniczna działają wspólnie, by go znaleźć.

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xyz/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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