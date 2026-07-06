Brutalna napaść nożownika. Napastnikowi grozi dożywocie

W wielkopolskim Śmiglu doszło do ataku z użyciem noża. 29-letni napastnik zaatakował ofiarę raniąc ją w plecy, po czym uciekł i zabarykadował się w mieszkaniu. Policja weszła siłą i obezwładniła agresywnego napastnika. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, grozi mu dożywocie.
Na ul. Północnej w Śmiglu doszło do ataku 29-letniego nożownika. Napastnik ugodził w plecy 30-letniego mężczyznę, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejsce została wezwana niezwłocznie policja. Mundurowi ustalili, że agresor zabarykadował się we własnym mieszkaniu, dlatego musieli wejść do środka przy użyciu siły – wyważyli drzwi.
Mężczyzna w trakcie zatrzymania był bardzo agresywny, miał w rękach nóż oraz pałkę teleskopową. Policjanci w celu obezwładnienia 29-latka, użyli paralizatora. Pokrzywdzony został zabrany do szpitala, gdzie przeszedł operację, a jego stan na chwilę obecną nie zagraża życiu. Sprawca po przebadaniu, został osadzony w policyjnym areszcie
— czytamy w komunikacie KPP Kościan.
Grozi mu dożywocie
Zebrane dowody poskutkowały wydaniem przez Sąd Rejonowy w Kościanie decyzji o tymczasowym aresztowaniu, gdzie spędzi kilka najbliższych miesięcy. Napastnikowi postawiono zarzut usiłowania zabójstwa (nie przyznał się) oraz kierowania gróźb karalnych wobec innej osoby.
Sąd zdecyduje o dalszym losie 29-latka. Grozi mu długoletnia kara więzienia – co najmniej 10 lat a nawet dożywocie. Mężczyzna już wcześniej był karany za groźby karalne, za które będzie odpowiadać w warunkach recydywy.
Czytaj także
xyz/KPP Kościan
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/764314-brutalna-napasc-nozownika-napastnikowi-grozi-dozywocie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.