Brutalna napaść nożownika. Napastnikowi grozi dożywocie

  • Kryminał
  • opublikowano:
Karetka pogotowia na miejscu ataku nożownika w Śmiglu / autor: KPP Kościan
Karetka pogotowia na miejscu ataku nożownika w Śmiglu / autor: KPP Kościan

W wielkopolskim Śmiglu doszło do ataku z użyciem noża. 29-letni napastnik zaatakował ofiarę raniąc ją w plecy, po czym uciekł i zabarykadował się w mieszkaniu. Policja weszła siłą i obezwładniła agresywnego napastnika. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, grozi mu dożywocie.

Na ul. Północnej w Śmiglu doszło do ataku 29-letniego nożownika. Napastnik ugodził w plecy 30-letniego mężczyznę, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejsce została wezwana niezwłocznie policja. Mundurowi ustalili, że agresor zabarykadował się we własnym mieszkaniu, dlatego musieli wejść do środka przy użyciu siły – wyważyli drzwi.

Czytaj także

Mężczyzna w trakcie zatrzymania był bardzo agresywny, miał w rękach nóż oraz pałkę teleskopową. Policjanci w celu obezwładnienia 29-latka, użyli paralizatora. Pokrzywdzony został zabrany do szpitala, gdzie przeszedł operację, a jego stan na chwilę obecną nie zagraża życiu. Sprawca po przebadaniu, został osadzony w policyjnym areszcie

— czytamy w komunikacie KPP Kościan.

Grozi mu dożywocie

Zebrane dowody poskutkowały wydaniem przez Sąd Rejonowy w Kościanie decyzji o tymczasowym aresztowaniu, gdzie spędzi kilka najbliższych miesięcy. Napastnikowi postawiono zarzut usiłowania zabójstwa (nie przyznał się) oraz kierowania gróźb karalnych wobec innej osoby.

Sąd zdecyduje o dalszym losie 29-latka. Grozi mu długoletnia kara więzienia – co najmniej 10 lat a nawet dożywocie. Mężczyzna już wcześniej był karany za groźby karalne, za które będzie odpowiadać w warunkach recydywy.

Czytaj także

xyz/KPP Kościan

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych