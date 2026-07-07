Śmierć noworodka w Sulistrowej. „To nie był wypadek”

Śledztwo w sprawie śmierci noworodka z Sulistrowej nabiera dramatycznego wymiaru. Po sekcji zwłok i pierwszych ustaleniach śledczy nie mają już wątpliwości, że dziecko nie zmarło samoistnie. Prokuratura potwierdza, że do tragedii miały przyczynić się osoby trzecie, a postępowanie prowadzone jest w kierunku zabójstwa.
11 czerwca, około godziny 16, funkcjonariusze KMP w Krośnie zostali powiadomieni o 15‑letniej dziewczynie, która trafiła na oddział ginekologiczny miejscowego szpitala. Wstępne ustalenia wskazywały, że nastolatka mogła urodzić dziecko jeszcze przed przyjazdem do placówki. W związku z tym do jej miejsca zamieszkania skierowano policjantów oraz specjalistów z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Działali oni pod nadzorem prokuratora, wykonując czynności procesowe mające ustalić, co wydarzyło się przed hospitalizacją dziewczyny.
12 czerwca na posesji, na której mieszkała 15‑latka, ujawniono zwłoki noworodka. Prokurator zdecydował o zabezpieczeniu ciała do badań sekcyjnych, które zaplanowano na 16 czerwca w Instytucie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnego dnia, 13 czerwca, Prokuratura Rejonowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie, kwalifikując je z art. 148 § 1 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa. 15 czerwca sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Krośnie, co zwykle oznacza, że uznano ją za szczególnie poważną lub wymagającą szerszego zakresu działań.
Postępowanie w kierunku morderstwa
W toku postępowania zatrzymano trzy osoby z najbliższej rodziny nastolatki. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych wszystkie zostały zwolnione. Prokuratura podkreśliła, że na tym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów i nikt nie pozostaje zatrzymany. Trwają działania mające ustalić przebieg zdarzeń oraz okoliczności śmierci noworodka. Ze względu na charakter sprawy, jej wczesny etap oraz dobro śledztwa, nie ujawniono dodatkowych informacji.
W osobnym komunikacie poinformowano, że 16 czerwca 2026 r. w Instytucie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzono sekcję zwłok noworodka, którego ciało zabezpieczono 12 czerwca na posesji w miejscowości Sulistrowa w województwie podkarpackim. Prokuratura Okręgowa w Krośnie oczekuje obecnie na pisemną opinię biegłych. Do czasu jej otrzymania nie ujawnia dalszych szczegółów, podkreślając, że wciąż trwają czynności mające ustalić przebieg i okoliczności zdarzenia.
Jednak prokuratura przekazała „Faktowi”, że z dotychczasowych ustaleń wynika, iż noworodek nie zmarł samoistnie, lecz jego śmierć była wynikiem działania innych osób. Jak podkreśla Joanna Ślusarska‑Stopa, Prokurator Okręgowy w Krośnie, śledczy prowadzą obecnie intensywne czynności, a postępowanie toczy się w kierunku zabójstwa.
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Prokuratura Okręgowa w Krośnie/„Fakt”/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/764386-smierc-noworodka-w-sulistrowej-to-nie-byl-wypadek
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