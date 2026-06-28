Pogoda uderzy z dwóch stron. Burze i nawet 42 st. C. Sprawdź ostrzeżenia!

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Termometr wskazujący nawet 37 stopni Celsjusza w centrum Warszawy / autor: PAP/Radek Pietruszka
Termometr wskazujący nawet 37 stopni Celsjusza w centrum Warszawy / autor: PAP/Radek Pietruszka

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o ostrzeżeniach II stopnia przed burzami dla północnej części kraju. W mocy pozostają też alerty wydane przez IMGW oraz RCB dla całej Polski w związku z upałami - temperatury w dzień mogą osiągnąć 42 st. C, a w nocy 25 st. C.

Będą burze

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami w znacznej części województwa: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Na tych terenach prognozowane są punktowo burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe do 100 km/h. Lokalnie nie wykluczony jest także grad.

Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać najwcześniej w niedzielę o godz. 15 i potrwają do poniedziałku do godz. 6.

Nawet 42 st. C!

Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla północnej części kraju, gdzie do godz. 20 w poniedziałek na termometrach w ciągu dnia może pojawić się od 30 st. C do 37 st. C, a w nocy od 19 st. C do 23 st. C.

Również do poniedziałku do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia III stopnia dla województw: podlaskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i części zachodnio-pomorskiego, podlaskiego oraz pomorskiego.

Według Instytutu w znacznej części kraju temperatura, w zależności od dnia, może się wahać od 28 st. C do 42 st. C, natomiast w nocy słupki rtęci mogą pokazać od 18 st. C do 25 st. C.

Uwaga! Prognozowany upał”

Do końca dnia w niedzielę na terenie całego kraju obowiązuje także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież

— alarmuje RCB.

Ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie meteorologiczne III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

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olnk/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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