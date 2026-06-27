Afryka w Europie! Najgoręcej dla Niemców i Węgrów

Co najmniej 193 mln osób w Europie doświadczy w sobotę temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza - wynika z analizy AFP. Agencja zaznaczyła, że fala upałów przesuwa się na północny wschód Europy. Póki co jednak jest kilka miejsc na kontynencie, gdzie nie jest tak upalnie.
Niemcy i Węgrzy w ukropie
Jak podała AFP, w sobotę temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza mają objąć ponad 404 mln mieszkańców Europy (bez uwzględnienia Turcji). Jednym z krajów najbardziej dotkniętych falą upałów będą Niemcy, gdzie ponad 82 mln osób (cała populacja) doświadczy temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza, a około 75 mln – przekraczających 35 stopni Celsjusza.
Na Węgrzech temperatury powyżej 35 stopni mają wystąpić na obszarach zamieszkanych przez ponad 9 mln ludzi.
Gdzie troszkę chłodniej?
Według AFP ekstremalne upały obejmą także znaczną część Austrii, w tym Wiedeń, Czech - zwłaszcza Pragę oraz rozległe obszary Polski. Temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza prognozowane są na większości kontynentu – od Grecji i Włoch po Danię i południową Szwecję.
Wyjątkiem mają być Londyn, Portugalia oraz część Hiszpanii, gdzie temperatury pozostaną niższe.
Więcej mieszkańców Europy w upale
We Francji temperatury przekraczające 35 stopni Celsjusza mają objąć około 26 mln mieszkańców, czyli mniej niż dzień wcześniej.
Aby ustalić te dane, AFP zastosowała metodę zbliżoną do tej stosowanej przez austriacką organizację pozarządową Klimadashboard, łącząc model prognoz pogody niemieckiej służby meteorologicznej - obliczony o godz. 3 czasu uniwersalnego (godz. 5 w Polsce) - z danymi dotyczącymi gęstości zaludnienia. Mieszkańcy danego obszaru są uwzględniani, jeśli model przewiduje, że o określonej porze dnia temperatura przekroczy tam 30 lub 35 stopni Celsjusza.
Jak przekazał David Jablonski z Klimadashboard, model ma dokładność około 6,5 km, dlatego nie może w pełni uwzględnić tzw. miejskich wysp ciepła. Sprawia to, że ta metoda „prawdopodobnie zaniża liczbę osób dotkniętych problemem w gęsto zaludnionych obszarach miejskich” - wyjaśniła organizacja na swojej stronie internetowej European Heat Tracker.
Czytaj także
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763648-afryka-w-europie-najgorecej-dla-niemcow-i-wegrow
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.