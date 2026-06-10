Na stadionie Santiago Bernabeu w Madrycie papież Leon XIV spotkał się w poniedziałek z 80 tysiącami wiernych ze stołecznej archidiecezji. W macierzystym obiekcie klubu Real Madryt papieża powitała wielominutowa owacja. Wierni skandowali i śpiewali na jego cześć. Na trasie przejazdu z madryckiej katedry papieża pozdrawiały tysiące ludzi. Okazało się, że wśród nich był legendarny trener Atletico Madryt (jest nim wciąć od 2011 roku), Diego Simeone! Czekał na możliwość podania ręki Ojcu Świętemu.
Do sieci trafiło zdjęcie, na którym widać, jak Diego Simeone stoi wraz z innymi ludźmi po to, aby mieć możliwość podać rękę Ojcu Świętemu.
„Dzisiaj Kościół w Madrycie strzelił gola”
Dzisiaj Kościół w Madrycie strzelił gola, który przetrwa wiecznie
— zwrócił się do wiernych na stadionie Realu Madryt papież.
Jesteście Kościołem diecezjalnym pośród ludu, który kocha muzykę, taniec i bycie razem, a jednak zna także konflikty, rezygnację, czasem rozpacz; sytuacje, które Ewangelia może otworzyć na nadzieję. Dajecie świadectwo Ewangelii w stolicy wielkiego europejskiego kraju, siedzibie instytucji i organizacji, w których podejmowane są ważne decyzje dla teraźniejszości i przyszłości
— dodał, zwracając się do wiernych z Madrytu.
Leon XIV stwierdził, że Hiszpania jest też celem milionów odwiedzających ją osób oraz tych, którzy poszukują nowych możliwości.
Wasza radość stanie się zaraźliwa, jeśli z emocji chwili przemieni się w trwały sposób bycia, w głębokie odczucie, które odnawia osoby, grupy i całą wspólnotę diecezjalną
— podkreślił.
Papież mówił o tym, że różnorodność można przekształcić w bogactwo, kiedy dzięki wzajemnemu słuchaniu i dialogowi stworzy się wspólną przestrzeń, na której będą mogły rozwijać się sprawiedliwość i braterstwo.
Zwrócił się do wierzących: „Razem jako Kościół diecezjalny możecie dać ewangeliczne świadectwo, które uwalnia najlepsze energie ludzkości bombardowanej obrazami i słowami, lecz spragnionej sprawiedliwości i łaknącej prawdy”.
Leon XIV apelował o otwartość wobec potrzebujących wsparcia.
Bądźcie dla wszystkich jak otwarta Biblia: niech na waszych twarzach i w waszym życiu można będzie spotkać Słowo Boże. Miłość jest bowiem językiem, który sprawia, że każdy czuje się jak w domu
— oświadczył papież.
Wizyta na stadionie klubu Real Madryt była dla niego osobistym piłkarskim przeżyciem, bo - jak wyznał w sobotę dziennikarzom - prywatnie mu kibicuje. Zastrzegł zarazem, że jako papież popiera wszystkie drużyny.
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tkwl/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/762283-piekny-obrazek-slynny-trener-czekal-na-papieza
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