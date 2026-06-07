Ponad milion osób uczestniczyło we Mszy z Leonem XIV

Około 1,2 mln osób przybyło w niedzielę na mszę w Madrycie, której przewodniczy papież Leon XIV - poinformowali hiszpańscy organizatorzy. Na ulicach stolicy Hiszpanii papieża pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w papamobile.
Wierni zgromadzili się wzdłuż całej trasy, którą papież pokonał papamobile z nuncjatury apostolskiej na mszę na placu Plaza de Cibeles.
Przed mszą papieża powitała hiszpańska para królewska, król Filip VI i królowa Letycja, oraz burmistrz Madrytu Jose Luis Martinez-Almeida.
Na placu i w sąsiednich ulicach wierni czekali na mszę od wczesnych godzin porannych. Przybyły grupy pielgrzymów z wielu miast Hiszpanii, a także m.in. z Kolumbii i Nikaragui.
W koncelebrze mszy jest 150 kardynałów i biskupów.
Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej w Hiszpanii w niedzielę uroczystości Bożego Ciała.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/762091-ponad-milion-osob-uczestniczylo-we-mszy-z-leonem-xiv
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