Ponad milion osób uczestniczyło we Mszy z Leonem XIV

Papież Leon XIV podczas spotkania z wiernymi w Hiszpanii / autor: PAP/EPA
Papież Leon XIV podczas spotkania z wiernymi w Hiszpanii / autor: PAP/EPA

Około 1,2 mln osób przybyło w niedzielę na mszę w Madrycie, której przewodniczy papież Leon XIV - poinformowali hiszpańscy organizatorzy. Na ulicach stolicy Hiszpanii papieża pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w papamobile.

Wierni zgromadzili się wzdłuż całej trasy, którą papież pokonał papamobile z nuncjatury apostolskiej na mszę na placu Plaza de Cibeles.

Przed mszą papieża powitała hiszpańska para królewska, król Filip VI i królowa Letycja, oraz burmistrz Madrytu Jose Luis Martinez-Almeida.

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Na placu i w sąsiednich ulicach wierni czekali na mszę od wczesnych godzin porannych. Przybyły grupy pielgrzymów z wielu miast Hiszpanii, a także m.in. z Kolumbii i Nikaragui.

W koncelebrze mszy jest 150 kardynałów i biskupów.

Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej w Hiszpanii w niedzielę uroczystości Bożego Ciała.

xyz/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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