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Komu kibicuje papież Leon XIV? Jest kapitalna odpowiedź

Papież z wizytą w Hiszpanii / autor: PAP/EPA
Papież z wizytą w Hiszpanii / autor: PAP/EPA

Leon XIV zapytany w samolocie w drodze do Hiszpanii w sobotę, czy kibicuje piłkarskiemu klubowi Barcelona, czy Realowi Madryt odparł: - To łatwe. Papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt.

W ten sposób odróżnił swoją rolę od tego, któremu klubowi kibicuje prywatnie.

Ile spotkań obejrzy papież?

Papieża pytano, czy będzie kibicował reprezentacji swojego kraju, USA podczas zbliżających się piłkarskich mistrzostw świata. Odparł, że tak szczerze przyznając, nie wie, ile meczów będzie mógł obejrzeć.

Leon XIV będzie w Hiszpanii do 12 czerwca.

PAP/mly

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Zespół wPolityce.pl

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