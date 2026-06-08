WIDEO

Poruszające słowa gwiazdy kina na spotkaniu z Leonem XIV

Antonio Banderas i papież Leon XIV / autor: PAP/EPA
Antonio Banderas i papież Leon XIV / autor: PAP/EPA

Papież Leon XIV spotkał się wczoraj w Madrycie z przedstawicielami świata kultury, biznesu i sportu, do których apelował o dialog na rzecz dobra wspólnego. Zaznaczył, że język może siać podziały albo budzić nadzieję. W spotkaniu uczestniczył aktor Antonio Banderas, który mówił o zadaniach sztuki. Wystąpienie popularnego aktora stało się viralem w sieci.

Podczas wydarzenia pod hasłem „Tkać sieci ze światem kultury, sztuki, gospodarki i sportu” w hali widowiskowo-sportowej Movistar Arena papież podkreślił:

W tym pięknym kraju nie sposób nie podziwiać śladu twórczości, który przenika jego historię i kształtuje jego tożsamość.

Mówił, że piękno to widoczne jest w miastach, na ulicach, w zabytkach, na placach, w ogrodach, na uniwersytetach i w kościołach, w muzyce, malarstwie i tańcu, a także w sztuce kulinarnej.

Leon XIV zauważył, że kontemplacji dzieł stworzonych przez poprzednie pokolenia towarzyszy pytanie:

Jakie dziedzictwo pozostawiamy przyszłości, a zatem jaki rodzaj wspólnoty budujemy?

Nasze społeczeństwo ma niezwykłą zdolność tworzenia, innowacji i komunikowania, wydaje się jednak, że wciąż musimy uczyć się strzec ducha tego wszystkiego, co sami wytwarzamy. W przeciwnym razie grozi nam, że staniemy się ekspertami od środków i skutecznymi w tworzeniu, ale będziemy niepewni odpowiedzi na pytania: dlaczego, po co, z kim i dla kogo tworzymy

— zauważył.

W samym DNA rodzaju ludzkiego zakorzenione jest pragnienie dobra, piękna i prawdy. Właśnie wychodząc od tego głęboko ludzkiego dążenia oraz od naszego wielowiekowego doświadczenia, Kościół proponuje drogi prowadzące do godnego życia i do dobra wspólnego

— zadeklarował papież.

Zachęcił do refleksji:

Co rozkwita, a co po cichu obumiera w naszym społeczeństwie? Jakie wartości zachowujemy, a jakim pozwalamy obumrzeć?

Wyraził przekonanie, że aby zmierzyć się z tymi pytaniami, potrzebny jest dialog społeczny. Leon XIV porównał go do sztuki budowania sieci współpracy, spotkania, słuchania, dialogu i szacunku.

Zwrócił uwagę na obowiązek troski o język; pisany, mówiony, a także język obrazów.

Komunikacja nigdy nie jest neutralna. Każdy sposób wyrażania się coś mówi, coś przekazuje; może ranić albo leczyć, niszczyć oczekiwania albo otwierać nowe horyzonty, siać podziały albo budzić nadzieję na możliwość wspólnego budowania czegoś prawdziwie ludzkiego

— stwierdził.

Apelował o dialog między instytucjami, skoncentrowany na godności osoby ludzkiej.

Wyjaśnił:

Uniwersytet nie może odwracać się plecami do świata pracy ani wyrzekać się prawdy; w działalności gospodarczej nie powinno postrzegać się pracownika jedynie jako kolejnego elementu w równaniu własnych interesów, sztuka nie jest skierowana tylko do elit; sport nie powinien zostać sprowadzony do widowiska lub zwykłego biznesu.

Nie lękajcie się!”

Papież mówił o potrzebie bezinteresownej służby i solidarności.

Warto uczciwie zapytać, czy świat, a szczególnie Europa, ukształtowałby swoją tożsamość bez duchowego śladu, który przeniknął jego historię

— powiedział.

Czy naprawdę można sądzić, że Europa, którą tak bardzo kochamy, byłaby sobą bez śladu wiary?

— pytał Leon XIV.

Przywołał słowa św. Jana Pawła II:

Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.

Leon XIV odniósł się też do świata sportu, który - jak podkreślił - nie jest mu obcy.

Pomyślmy, ilu z nas nauczyło się szacunku dla przeciwnika bardziej na boisku niż podczas słuchania przemówień. Ilu sportowców nauczyło nas przegrywać bez nienawiści, zwyciężać bez upokarzania innych i podnosić się po upadku

— dodał.

Nazywając świętego Jana Pawła II „sportowcem i pasterzem”, amerykański papież przywołał jego słowa do sportowców:

W tych czasach, kiedy niestety różne formy przemocy, i stąd nienawiści w zgubny sposób dążą do rozdarcia tkanki solidarności społecznej, wy ze swej strony przyczyniacie się do dawania wspaniałego świadectwa spoistości, pokoju, jedności, jednym słowem: umiejętności bycia razem.

Apelując o czynienie dobra i życie w zgodzie, Leon XIV stwierdził, że od tego zależy, czy także w przyszłości będzie nadal jaśniało „wspaniałe człowieczeństwo” (magnifica humanitas). Przywołał tym samym tytuł swojej pierwszej encykliki, opublikowanej 25 maja.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 15 tys. osób, które długą owacją powitały papieża. Leon XIV był wyraźnie poruszony entuzjazmem, z jakim został przyjęty.

Kościół największym mecenasem sztuki

Wzruszony był aktor Antonio Banderas, który wygłosił ze sceny przemówienie na temat sztuki i jej zadań.

W świecie, który biegnie, który się rozpada i który czasem za bardzo wszystko upraszcza, sztuka pomaga nam odzyskać głębię i duszę, odbierane nam przez sztuczną inteligencję, która powinna być na służbie człowieka, a nie przeciwnie

— mówił gwiazdor kina.

To spotkanie między Kościołem a społeczeństwem obywatelskim jest nie tylko słuszne, ale także konieczne. Musimy dalej tworzyć i dzielić się, stawiać sobie pytania; poszukiwać dalej piękna, ale także prawdy

— dodał.

Sztuka musi być alternatywą dla przemocy, wszelkiej przemocy

— oświadczył Antonio Banderas.

Nie bójmy się dzisiaj powiedzieć, że to Kościół był w historii największym mecenasem sztuki w historii ludzkości. (…) A w sercu tej twórczej siły znajduje się ktoś, kto przekracza wieki, kto przekracza wszelkie style i kultury i kto z całą pewnością był najcześciej przedstawianą postacią w historii sztuki. Tą postacią jest Jezus Chrystus

— podkreślił aktor.

kk/X/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych