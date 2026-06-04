Ważny apel papieża Leona XIV do Polaków!

W procesjach eucharystycznych, zwłaszcza z udziałem rodzin, dzieci i młodzieży, Papież widzi odważne świadectwo wiary we współczesnym świecie. Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty zachęcił Polaków, aby rozpoczynające się obchody Bożego Ciała stały się okazją do publicznego wyznania wiary w Chrystusa obecnego w Eucharystii.
Podczas wczorajszej audiencji generalnej Ojciec Święty zwrócił się do polskich pielgrzymów, nawiązując do przypadającej Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Papież zachęcił wiernych do publicznego wyznawania wiary poprzez udział w procesjach eucharystycznych, podkreślając, że są one znakiem obecności Boga pośród swojego ludu i świadectwem dla współczesnego świata.
Oto pełny tekst papieskiego pozdrowienia:
„Serdecznie pozdrawiam Polaków! Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych – zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży – będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię!”
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Boże Ciało obchodzone w różnych terminach
W Polsce Uroczystość Bożego Ciała obchodzona jest w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. W wielu krajach świata, zwłaszcza tam, gdzie nie jest to dzień wolny od pracy, obchody zostały przeniesione na najbliższą niedzielę. Tak jest między innymi w Hiszpanii, gdzie Ojciec Święty w trakcie swojej pierwszej pielgrzymi do tego kraju, będzie przewodniczył procesji eucharystycznej w Madrycie.
Polskie akcenty na Placu św. Piotra
W audiencji generalnej uczestniczyła wspólnota dzieci pierwszokomunijnych „Baranki” z Jeleniej Góry. Obecni byli również pielgrzymi indywidualni z Polski oraz Polacy mieszkający za granicą, którzy przybyli do Rzymu, aby spotkać się z Ojcem Świętym i otrzymać jego błogosławieństwo.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/761890-wazny-apel-papieza-leona-xiv-do-polakow
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