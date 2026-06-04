W rodzinnym Gdańsku w procesji Bożego Ciała uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. Wierni, po Mszy Świętej w kościele pw. Chrystusa Króla, przeszli ulicą Kartuską do kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu. Prezydentowi towarzyszyła rodzina.
Cztery ołtarze, przy których tradycyjnie odczytywano fragmenty Ewangelii, zostały usytuowane przy pomniku bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego oraz wzdłuż ul. Kartuskiej. Przy ostatnim z ołtarzy wygłoszone zostało kazanie.
W religijnych uroczystościach, obok prezydenta i jego najbliższych, wzięli udział lokalni parafianie oraz mieszkańcy Gdańska. Nad bezpieczeństwem uczestników i organizacją ruchu drogowego na trasie przejścia czuwały policja oraz służby porządkowe.
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Uroczystość Bożego Ciała
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana w Polsce Bożym Ciałem, dla całego Kościoła została ustanowiona przez papieża Urbana IV w 1264 r. bullą Transiturus.
Jest to święto ruchome. W Polsce przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej i jest to dzień wolny od pracy.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761857-prezydent-na-procesji-bozego-ciala-w-rodzinnym-gdansku
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