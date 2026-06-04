ZDJĘCIA

Prezydent na procesji Bożego Ciała w rodzinnym Gdańsku. Kto towarzyszył Karolowi Nawrockiemu?

  • Kraj
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki z mieszkańcami Gdańska podczas procesji Bożego Ciała / autor: PAP/Adam Warżawa
Prezydent Karol Nawrocki z mieszkańcami Gdańska podczas procesji Bożego Ciała / autor: PAP/Adam Warżawa

W rodzinnym Gdańsku w procesji Bożego Ciała uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. Wierni, po Mszy Świętej w kościele pw. Chrystusa Króla, przeszli ulicą Kartuską do kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu. Prezydentowi towarzyszyła rodzina.

Cztery ołtarze, przy których tradycyjnie odczytywano fragmenty Ewangelii, zostały usytuowane przy pomniku bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego oraz wzdłuż ul. Kartuskiej. Przy ostatnim z ołtarzy wygłoszone zostało kazanie.

W religijnych uroczystościach, obok prezydenta i jego najbliższych, wzięli udział lokalni parafianie oraz mieszkańcy Gdańska. Nad bezpieczeństwem uczestników i organizacją ruchu drogowego na trasie przejścia czuwały policja oraz służby porządkowe.

Czytaj także

Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana w Polsce Bożym Ciałem, dla całego Kościoła została ustanowiona przez papieża Urbana IV w 1264 r. bullą Transiturus.

Jest to święto ruchome. W Polsce przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej i jest to dzień wolny od pracy.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych