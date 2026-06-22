Porażka za porażką! Były minister aktywów państwowych alarmuje, że Polska traci wpływy w rozmowach o odbudowie Ukrainy. „Nas po prostu w tym wszystkim dzisiaj nie ma” - zwrócił uwagę Jacek Sasin, przedstawiając to obrazowo. „Dzisiaj to jest raczej ekspansja właśnie ukraińskich podmiotów w Polsce, a nie polskich na Ukrainie, tak jak powinno być” - powiedział poseł PiS.
Odbudowa Ukrainy i polski kapitał? Sasin gorzko
Już za kilka dni (25-26 czerwca) w Gdańsku odbędzie się Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) - międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, współorganizowana przez Polskę i Ukrainę. Prowadzący rozmowę w programie „Graffiti” na antenie Polsat News zapytał, czy takie spotkania są jeszcze realnymi rozmowa o konkretach. W swojej odpowiedzi były szef MAP zaalarmował w szerszym spojrzeniu na relacje polsko-ukraiński w aspekcie gospodarczym i biznesowym.
Ja widzę diametralną zmianę tutaj od czasu, kiedy nastąpiła zmiana polityczna w Polsce. Jako minister aktywów państwowych miałem kontakty z przedstawicielami rządu Ukrainy również w kontekście odbudowy, ale również w kontekście na przykład zwiększenia udziału polskiego kapitału w firmach właśnie ukraińskich czy w gospodarce ukraińskiej. Były konkretne propozycje, rozmowy również się toczyły
— przypominał Jacek Sasin, mówiąc także o zaawansowanych rozmowach dot. przejęcia ukraińskich podmiotów sektora bankowego przez polski kapitał.
Mam wrażenie panie redaktorze, że w tej chwili to poszło w drugą stronę. To znaczy, że dzisiaj to jest raczej ekspansja właśnie ukraińskich podmiotów w Polsce, a nie polskich na Ukrainie, tak jak powinno być
— dodał.
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Tusk przesadzony nie tylko symbolicznie
W momencie, kiedy doszło do tej zmiany, po pierwsze na poziomie politycznym Polska została wyeliminowana dzisiaj z rozmów o przyszłości Ukrainy i z tego procesu pokojowego, który prędzej czy później nastąpi. Nie potrafią zapewnić odpowiedniego miejsca dla Polski przy stole. Ta symboliczna scena przesadzenia Tuska do wagonu (…), wyeliminowania go, takiego naprawdę pokazowego wyeliminowania go z grona tych, którzy decydują, dzisiaj już nie jest tylko symboliczna, jest rzeczywista
— punktował były wicepremier.
Wypadliśmy z tego procesu i rozmowy o odbudowie Ukrainy, o polskich firmach, o polskiej ekspansji gospodarczej… Nas po prostu w tym wszystkim dzisiaj nie ma
— skwitował poseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/763231-mialo-byc-inaczej-ekspansja-ukrainskich-podmiotow-w-polsce
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