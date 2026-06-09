Wykonanie klimatycznych wymagań Brukseli będzie słono nas wszystkich kosztować. Przyjęty przez rząd dokument przesądza, że będziemy zamykać w szybkim tempie kopalnie i elektrownie węglowe, by przejść na odnawialne źródła a nawet technologie wodorowe. Koszt zależy od ambicji, jeśli wybierzemy umiarkowane, zapłacimy 2,7 biliona złotych, a jeśli postawimy na przyspieszenie – to nawet 3,4 biliona złotych i to zaledwie w ciągu 14 lat.
Inwestycje warte biliony złotych, by dokonać transformacji energetycznej i ograniczyć emisje w imię polityki Unii Europejskiej ratowania klimatu to nie jakiś tam pomysł, ale konkretne dane zapisane w konkretnym dokumencie - Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 roku (z perspektywą na 2040 rok), który wczoraj przyjął oficjalnie rząd Donalda…
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