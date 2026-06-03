Komisja Europejska zdaje się nie mieć wyjścia – musi poluzować wymogi budżetowe, by kraje Unii Europejskiej mogły lepiej poradzić sobie z kryzysem naftowym, wywołanym wojną na Bliskim Wschodzie.
Bruksela chce dać rządom możliwość przeznaczenia większych kwot na szeroko rozumianą energię w związku z kryzysem w Zatoce Perskiej i bardzo wysokimi cenami surowców, które uderzają w gospodarkę i społeczeństwa w Europie. O propozycji KE informują światowe media (Bloomberg, Reuters), a sprowadza się ona do tego, że kraje mogłyby przeznaczyć dodatkowo około 0,3 proc. PKB na wydatki związane z kryzysem bez obaw, że narażą się na krytykę i działania dyscyplinujące Brukseli w związku z przekroczeniem wydatków. W praktyce więc chodzi o zastosowanie klauzuli podobnej do tej, jaka dotyczy wydatków na obronność.
Latem 2025 roku władze unijne zgodziły się, by grupa 15 państw (w tym i Polska) mogły skorzystać z tzw. krajowej klauzuli wyjścia (National Escape Clause for Defence Expenditure). W efekcie część wydatków na obronność została wyłączona z procedury nadmiernego deficytu, choć kraje te – co warto zauważyć - przekroczyły zatwierdzone przez Brukselę maksymalne wydatki netto. Tym samym jednak - choć zwiększają wydatki na obronność - to formalnie utrzymują stabilność finansów publicznych.
Włoska robota
Jeśli Komisja Europejska zdecyduje się na zastosowanie ponownie klauzuli wyjścia, by złagodzić skutki kryzysu, to w dużej mierze będzie zasługa rządu Włoch. To premier Giorgia Meloni i jej ministrowie domagali się poluzowania reguł fiskalnych, porównując problemy z wysokimi cenami surowców i energii do zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności państwa. Premier Meloni w liście do szefowej Komisji Europejskiej Urusli von der Leyen dwa tygodnie temu oficjalnie zapowiedziała, że może rezygnować z części programu pożyczkowego SAFE, jeśli nie dostanie zgody na swobodę działania i wyższe wydatki budżetowe, by łagodzić skutki obecnego kryzysu naftowego. Agencja Reuters cytuje także w tym kontekście wypowiedź szefa włoskiego MSZ. Antonio Tajani powiedział dziennikowi „Corriere della Sera”, że prośba Rzymu jest „absolutnie uzasadniona”. Jego zdaniem rozluźnienie wydatków może obowiązywać do czasu stabilizacji warunków rynkowych i wznowienia dostaw ropy i gazu przez Cieśninę Ormuz, zablokowaną przez Iran.
Kryzys na Bliskim Wschodzie fatalnie odbija się na gospodarce Europy, która jest zależna od importu surowców. Rekordowe ceny ropy i gazu wymusiły na unijnych rządach działania osłonowe wobec obywateli i firm, które są bardzo kosztowne. Poza tym przed zimą muszą zadbać o uzupełnienie zapasów gazu, co jest trudne i wiąże się z dodatkowymi wydatkami, liczonymi w miliardach euro.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/761764-bruksela-z-kwasna-mina-przymknie-oko-na-deficyty-budzetow
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