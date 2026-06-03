Mieszkania nad Motławą – potencjał nadmorskiej zabudowy

Gdańsk - miasto o unikalnej energii i harmonijne połączenie historii z nowoczesną metropolią. Charakterystyczna architektura Głównego Miasta z gwarnymi bulwarami nad Motławą to kulturalne serce regionu. Nieopodal powstała nieruchomość położona w jednym z najbardziej charakterystycznych punktów gdańskiego nabrzeża. Apartamenty Brabak otworzyły miasto na wodę, zmieniając postrzeganie życia w centrum miasta.
Brabank – nowe oblicze gdańskiego nabrzeża
Tam, gdzie przez wieki słychać było gwar gdańskich szkutników, dziś góruje współczesna architektura. Nazwa Brabank pochodzi od słowa bragowanie – czyli naprawa statków i jest to bezpośredni hołd dla dawnego rzemiosła i portowego dziedzictwa. Invest Komfort, zagospodarowując tę wyjątkową lokalizację, nie tylko wypełnił urbanistyczną lukę, ale stworzył nową wizytówkę miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo Muzeum II Wojny Światowej i Filharmonii Bałtyckiej utożsamia to miejsce z kulturalną sferą miasta.
Inwestycja w jakość życia – Twój widok na Gdańsk
Inwestycja Brabank to propozycja dla osób poszukujących rozwiązań, które można wprowadzić w życie niemal od zaraz. Szeroki wachlarz dostępnych metraży pozwala na dopasowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb. Dodatkowym atutem jest dostępność apartamentów wykończonych pod klucz w standardzie „move in” — gotowych do natychmiastowego zamieszkania.
Wybór nieruchomości w tym miejscu to nie tylko decyzja o zmianie adresu, ale przede wszystkim bezpieczna lokata kapitału w lokalizację, której wartość rynkowa jest nierozerwalnie związana z jej unikalnym charakterem. Od 2016 r powstały już trzy etapy inwestycji z ponad 380 apartamentami. Co istotne, projekt nadal się rozwija i już w III kwartale 2026 roku zostanie ukończony kolejny etap inwestycji - 201 apartamentów bezpośrednio nad samą Motławą. Nowa część jeszcze silniej otworzy kompleks na rzekę, podkreślając jego nadwodny charakter i jakość lokalizacji, a planach są również kolejne etapy.
Design nad Motławą – w służbie dla wygody
Codzienność w Brabanku to doświadczenie zaprojektowane z niezwykłą dbałością o detale, gdzie granica między prywatną przystanią a rytmem miasta staje się niemal niezauważalna. Mieszkańcy mogą korzystać ze strefy relaksu, obejmującej takie udogodnienia, jak:
• eleganckie lobby z portierem,
• strefę fitness,
• przestrzeń SPA z bio kominkiem i saunami,
• salę klubową.
Łącznie ponad 270 m² przestrzeni wspólnej, która wspiera zarówno relaks, jak i codzienny komfort życia.
Nowe tętno miasta - bulwary i przestrzeń dla ludzi
Brabank to nie tylko budynki, to przede wszystkim przestrzeń , która na nowo połączyła miasto z rzeką. Kluczowym elementem inwestycji jest rewitalizowane nabrzeże, które stało się naturalnym przedłużeniem gdańskich bulwarów. Szeroki, otwarty deptak oraz klimatyczny plac z autorskim założeniem wodnym powstał z myślą o miejscu do odpoczynku i spotkań.
Wystarczy jednak krótki spacer, by zanurzyć się w atmosferze Gdańska – tuż za progiem czekają kawiarnie, w których zapach świeżo mielonej kawy miesza się z morską bryzą i restauracje tętniące życiem o każdej porze dnia.
Nowy widok na Gdańsk - mieszkanie nad Motławą
Brabank to mieszkanie nad Motławą na sprzedaż dla tych, którzy cenią bezkompromisowy standard i apartament zlokalizowany w samym centrum kulturalnego Gdańska. Masz możliwość zamieszkania w okolicach muzeum II Wojny Światowej, niedaleko Starego Miasta i nabrzeża nad Motławą -Invest Komfort zaprasza do kontaktu.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/twoje-finanse/761765-mieszkania-nad-motlawa-potencjal-nadmorskiej-zabudowy
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