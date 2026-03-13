CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Dr Parys: Tusk ignoruje instytucje prezydenta, bo uważa, że jest bezkarny. Polska zostanie obciążona gigantycznym długiem
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE, ponieważ - jak podkreślił - „uderza on w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.
Po zapowiedzi prezydenta ws. weta do ustawy o SAFE, rząd przyjął na nadzwyczajnym posiedzeniu skandaliczną uchwałę, która wbrew woli głowy państwa, „upoważnia” ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dot. unijnego programu SAFE.
Według Kancelarii Prezydenta uchwała to obejście prawa i powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny.
CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS o atakach na prezydenta za weto ws. SAFE. „Droga do pełnej lumpizacji Polski”. Padła deklaracja ws. prof. Czarnka
Dyskusja o SAFE
Głos w sprawie zabrał Jacek Bartosiak, ekspert ds. geopolityki.
W kontekście dyskusji o wecie Prezydenta RP, programach SAFE, Sejf i innych, powtarzam niczym Katon Starszy o Kartaginie: Nie trzeba dodatkowych pięniędzy, by być gotowym do nowoczesnej wojny z Rosja ponad to, co wydajemy teraz. Należy zrobić to inaczej i zaoszczędzić pieniądze publiczne. Trzeba jedynie zderegulowac gwałtownie, natychmiast i całkowicie Sektor B - czyli całą branżę podwójnego przeznaczenia, dronów, obróbki i przesyłu danych, wojskowego software’u, robotyki, otworzyć nasze instytuty na masowe technologie rakietowe, wpuścić masowo polskich prywatnych przedsiębiorców do rozproszonych i zdecentralizowanych zamówień podwójnego przeznaczenia: w tym dla jednostek wojska, instytucji badawczych, wszelkich służb, zamówień bezpośrednio dla spółek państwowych (w zakresie np zwalczania dronów), komunalnych, także fabryk i przedsiębiorstw prywatnych, do obrony i monitorowania infrastruktury krytycznej
— wskazał.
Zamiast wydawania „pierdylionow” na stare, zróbmy „nowe” i przygotujmy się do nowej wojny (w tym do tzw. pojedynku salwowego na pociski i drony) wykorzystując potencjał naszego społeczeństwa, ducha polskiej przedsiębiorczości i dokonującą się rewolucję w sprawach wojskowych, gdzie tania, własna i masowa produkcja nowoczesnej broni nowymi metodami jest znakiem firmowym, co widać tak na Ukrainie jak i w Zatoce Perskiej
— zaznaczył Jacek Bartosiak.
Rewolucja w sprawach wojskowych sprzyja państwom takim jak my czyli mniejszym o słabszej demografii i słabszym przemyśle wojskowym w relacji do XX wiecznych potęg przemysłowych, zatrzymując skutecznie tradycyjne potęgi, co widać w obecnych wojnach. Trzeba tylko zmienić „stare” myślenie i nieznośne papugowanie po tradycyjnych potęgach z ich XX wiecznym sposobem produkcji i zamówień wojskowych. Czasy się zmieniają
— wskazał.
Ruszmy głową zamiast wydawać na próżno. To moment historyczny
— podkreślił.
