Rozwój zawodowy niezmiennie wiąże się z dwoma scenariuszami - albo rozwijasz się w szeregach firmy, albo decydujesz się na zmianę pracy. Jeśli Twój pracodawca nie oferuje możliwości awansów wewnętrznych, to pozostaje opcja związana z wyborem nowej pracy. Jednak przed tym krokiem musisz sprawdzić kilka informacji, aby nie wpaść z deszczu pod rynnę. Na co zwrócić uwagę? Jak prawidłowo zweryfikować pracodawcę?
Chcesz zmienić pracę? Zacznij od… reaserchu!
Decydując się na zmianę pracodawcy, zazwyczaj masz już na oku nową posadę. Od momentu wewnętrznej decyzji zaczynasz przeglądać ogłoszenia i szukasz miejsca, w którym możesz się rozwinąć. Sprawdzasz aktualnie zapotrzebowanie na rynku pracy oraz porównujesz wysokość wynagrodzenia. To wszystko to niezbędny reaserch, w którym jednak brakuje jednego elementu - weryfikacji samego pracodawcy.
Zaczynając pracę w nowym miejscu, będziesz wiedział, ile zarobisz, jaki jest zakres Twoich obowiązków i stanowisko. Jednocześnie dopiero po pewnym czasie dowiesz się, jaka jest w firmie atmosfera i jak pracodawca podchodzi do pracowników. Jeśli w tej kwestii wszystko będzie dobrze, to super - udało Ci się z sukcesem zmienić miejsce pracy na lepsze. Co jednak, gdy okaże się, że Twoje nowe zatrudnienie, zamiast pomóc Ci w rozwoju, okaże się toksycznym siedliskiem żmij? Choć nie jesteś w stanie uchronić się przed takim scenariuszem w 100%, to jednak możesz dodać ten punkt do sprawdzenia przed podpisaniem umowy.
Pamiętaj zatem o reaserchu dotyczącym również pracodawcy - to ważny element, który pozwoli Ci bardziej świadomie wejść w nowe środowisko pracy i może przygotować Cię na to, co spotkasz za drzwiami nowej firmy.
Rozwój zawodowy - jak nie popełnić dwa razy tego samego błędu
Podczas sprawdzania pracodawcy bardzo ważna jest także refleksja na temat tego, co przeszkadza Ci w obecnej firmie. Jeśli narzekasz na brak wsparcia w przełożonym i niskie zarobki bez możliwości podwyżki, to dobrze byłby, aby po zmianie zatrudnienia problemy te przestały zaprzątać Twoją głowę. Zależy Ci na awansach i ambitnych projektach? Doskonale byłoby, gdyby nowy szef dał Ci takie możliwości.
Choć nie da się przewidzieć wszystkiego, to jednak możesz spróbować uniknąć dwa razy tego samego błędu - po prostu zapoznaj się z opiniami na temat interesującego Cię pracodawcy i poznaj nastawienie do nurtujących spraw u źródła. Gdy otrzymasz pozytywny feedback dotyczący Twojej aplikacji, możesz stworzyć listę kwestii, które chcesz poruszyć podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Twoje pytania mogą dotyczyć między innymi:
• możliwości rozwoju,
• podejścia pracodawcy do konfliktów,
• ścieżki awansu,
• polityki urlopowej,
• obowiązków.
Wybór pracy - na co zwrócić uwagę robiąc reaserch firmy?
Jednak zanim trafisz na rozmowę rekrutacyjną, możesz działać na własną rękę i samemu wyrobić sobie opinię. Jak to zrobić? Jak zwykle w takich sytuacjach rozwiązaniem jest internet. Po prostu przeszukaj sieć w poszukiwaniu publikacji związanych z interesująca Cię firmą. Może przedsiębiorstwo ma swoją stronę lub prowadzi social media? To doskonałe miejsca, aby zapoznać się z działalnością i kulturą organizacyjną firmy. Warto pamiętać, że to, co publikuje marka to jedno, a rzeczywistość to drugie. W końcu w social mediach wszyscy chcą wyglądać na lepszych niż są. Więc jak wyrobić sobie opinię? Jak znaleźć równowagę pomiędzy tym, co chce pokazać firma, a tym jak jest naprawdę?
Oto tropy, które dobrze sprawdzić!
Opinie
Opinie na temat pracodawców sprawdzisz na GoWork.pl. Znajdziesz tam interesującą Cię firmę i zapoznasz się z komentarzami, które zostawili byli lub obecni pracownicy. Jednak czy każdy wpis to kopalnia wiedzy i merytorycznych uwag? Oczywiście, że nie - portal działa trochę na zasadzie opinii pozostawianych w Google, każdy może napisać własne zdanie, które nie zawsze jest prawdziwe.
Na GoWorku znajdziesz więc dwa rodzaje opinii - te merytoryczne napisane z myślą o odbiorcach i realnej informacji, oraz te emocjonalne, napisane pod wpływem złości bądź żalu, których jedynym celem wyrzucenie z siebie poczucia krzywdy i “uszczypniecie” pracodawcy. Jak zatem je odróżnić? Tak naprawdę nie ma nic prostszego - opinie, na które powinieneś zwracać uwagę są wyważone, nie ma w nich wulgaryzmów i błędów ortograficznych, zdania są składne i zrozumiałe, a treść klarowna i poruszająca konkretne tematy. Im więcej emocjonalnych wycieczek i nieskładnych informacji tym większe prawdopodobieństwo, że pisała to osoba, która nie rozeszła się z pracodawcą w przyjaznych stosunkach.
Styl odpowiedzi
Oprócz samych opinii bardzo ważny jest także sposób, w jaki firma odpowiada na zarzuty stawiane jej przez użytkowników. Jeśli odpowiedzi są butne, pozbawione autorefleksji i napisane agresywnie, to lepiej trzymać się od takiego pracodawcy z daleka. Bo nawet jeśli opinie użytkowników podyktowane są prymitywną chęcią zemsty, to jednak od firmy oczekujemy stabilności, rozwagi i wysokiej kultury działania. Dlatego też warto między wierszami wyczytać, jakie jest nastawienie przedsiębiorstwa do krytyki i jak radzi sobie w sytuacjach kryzysowych.
Czasami sama odpowiedź na nieprzychylną opinię jest ważniejsza niż sama opinia. Dlatego warto śledzić poczynania firmy i analizować to, w jaki sposób odnosi się ona do opinii zamieszczanych w social mediach lub dedykowanych portalach.
Rozmowa kwalifikacyjna
Jak wspominaliśmy wcześniej, ważnym elementem weryfikacji jest także sama rozmowa kwalifikacyjna, na której możesz uzyskać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Jednak oprócz samej rozmowy, pobyt w siedzibie firmy, to kopalnia wiedzy. Możesz zobaczyć, jak odnoszą się do siebie współpracownicy, jaki jest ich stosunek do szefa i jaka atmosfera panuje w firmie. Ważne jest także to, czy rekruter jest przygotowany do rozmowy, czy bez problemu może znaleźć dokumenty i czy potrafi sprawnie opowiedzieć, kto czym zajmuje się w firmie. To wszystko pokazuje, jaka jest organizacja pracy i może dać Ci obraz tego, jaki jest styl zarządzania.
