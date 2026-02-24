Budżet na mieszkalnictwo wzrósł z 2,6 do 6,7 mld zł. Rząd zapowiada budowę mieszkań społecznych, udostępnianie gruntów i naprawę wadliwych przepisów. Jednocześnie chaos legislacyjny, unijna presja klimatyczna i problemy organizacyjne mogą te plany wyhamować. Sprawdź, co się zmienia, czego się spodziewać – i dlaczego warto zachować ostrożność wobec politycznych obietnic.
6,7 mld zł na mieszkania – ile z tego to nowe pieniądze?
Kwota wygląda imponująco, ale wymaga kontekstu. Około 1,7 mld zł z budżetu trafi na obsługę już zakończonego programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. Realna pula nowych środków jest więc mniejsza, niż sugerują nagłówki.
Główny kierunek wydatków to budownictwo społeczne i komunalne – dotacje dla gmin i TBS-ów (Towarzystw Budownictwa Społecznego budujących mieszkania na wynajem z umiarkowanym czynszem). Program celuje w osoby, które zarabiają za dużo na najem socjalny, ale za mało na kredyt hipoteczny.
Planowanie przestrzenne i ustawa schronowa – co poszło nie tak?
Jednym z największych problemów polskiego rynku mieszkaniowego nie są dziś ceny. To chaos prawny. Reforma planowania przestrzennego wymusiła na gminach przygotowanie nowych planów ogólnych, ale wiele samorządów nie zdążyło z terminami. Równolegle trwa zamieszanie wokół tzw. ustawy schronowej – przepisów dotyczących miejsc doraźnego schronienia w budynkach wielorodzinnych. Niejasne regulacje wywołały niepokój wśród deweloperów i kupujących. Jak ocenia Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl: Kluczowe będzie skupienie rządu na lepszej legislacji, gdyż zamieszanie dotyczące planowania przestrzennego oraz tak zwanej ustawy schronowej, niestety negatywnie oddziaływało na rynek mieszkaniowy. Równie ważne są aspekty organizacyjne, co potwierdzają trudności programu Czyste Powietrze.
Do tego dochodzi zapowiedź nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków. Ma ono zaostrzyć wymagania dotyczące montażu wind w nowych budynkach wielorodzinnych. To zrozumiałe z perspektywy polityki senioralnej, ale podniesie koszty budowy – i w efekcie ceny mieszkań.
Dyrektywa EPBD – klasy energetyczne budynków i społeczne obawy
Dyrektywa EPBD (Energy Performance of Buildings Directive – unijne przepisy określające standardy energetyczne budynków) to osobny i politycznie gorący temat. W 2026 r. rząd musi przygotować krajowy plan renowacji budynków i wprowadzić klasy energetyczne. Właściciele starszych nieruchomości poznają ocenę energetyczną swoich domów. Część z nich będzie wymagać kosztownej termomodernizacji.
To budzi zrozumiałe obawy. Większość Polaków mieszka w budynkach sprzed ery standardów energooszczędności. Rząd promuje programy dofinansowania, ale dotychczasowe doświadczenia każą zachować ostrożność.
Grunty, najem krótkoterminowy, wykup mieszkań komunalnych, zakaz dziedziczenia – co planuje rząd?
Wśród zapowiadanych działań znajduje się ograniczenie wykupu mieszkań komunalnych z bonifikatą, a także zakaz tzw. dziedziczenia najmu komunalnego. Dziś po śmierci głównego najemcy prawo do lokalu często przechodzi na członków rodziny, nawet jeśli ich sytuacja finansowa na to nie wskazuje. Rząd chce to zmienić i powiązać dalszy najem z weryfikacją dochodów.
Kolejne zmiany to regulacja najmu krótkoterminowego przez obowiązkową rejestrację oraz udostępnianie gruntów Skarbu Państwa pod budownictwo. Rząd planuje też uruchomienie Portalu DOM – publicznej bazy danych o cenach nieruchomości. Realistycznie portal ten ruszy najwcześniej w 2027 r.
Tymczasem rynek nieruchomości żyje własnym rytmem. Na początku 2026 r. w dużych miastach oferta deweloperów jest szeroka. Choćby w Warszawie kupujący mają do dyspozycji tysiące lokali w różnych dzielnicach i przedziałach cenowych. Aktualne oferty nowych mieszkań w Warszawie można porównać w jednym miejscu na stronie: https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-warszawa/, co ułatwia ocenę, jak rządowe działania przekładają się na realną dostępność lokali.
Prognozy na 2026 rok – stabilizacja cen, taniejące kredyty
Eksperci spodziewają się stabilizacji cen mieszkań – szczególnie w pierwszej połowie roku. Oprocentowanie kredytów hipotecznych powinno nadal spadać. Jeśli oba te scenariusze się spełnią, temat mieszkaniowy może na jakiś czas zejść z pierwszych stron gazet – nawet mimo większych środków na budownictwo społeczne. Z perspektywy osób szukających mieszkań to dobra wiadomość: rynek staje się spokojniejszy i bardziej przewidywalny.
Rok 2026 będzie testem wiarygodności rządu w polityce mieszkaniowej. Pieniądze w budżecie są, cele brzmią sensownie. Problem w tym, że dotychczasowe doświadczenia – opóźnione reformy i chaotyczne przepisy – nie napawają optymizmem. Same deklaracje nie wystarczą. Warto śledzić bieżące dane o cenach i ofercie deweloperów np. na portalu RynekPierwotny.pl, by podejmować decyzje w oparciu o fakty, a nie zapowiedzi.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/twoje-finanse/753952-polityka-mieszkaniowa-w-polsce-2026-wyzwania-i-prognozy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.