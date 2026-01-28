Od jakich zdarzeń warto ubezpieczyć mieszkanie, a od jakich dom?

Kupujesz ubezpieczenie nieruchomości i zastanawiasz się, jaki powinien być jego zakres ochrony? Im więcej zdarzeń znajduje się w umowie, tym szersze zabezpieczenie. Wiele jednak zależy od indywidualnych potrzeb, a także przedmiotu ubezpieczenia, czyli mieszkania w budynku wielorodzinnym lub domu. Choć polisa działa w podobny sposób, drobne różnice potrafią mieć duże znaczenie. Sprawdź, na co szczególnie zwrócić uwagę!
Co zawiera podstawowe i rozszerzone ubezpieczenie domu i mieszkania?
Podstawą każdego ubezpieczenia nieruchomości jest ochrona murów i elementów stałych. Pierwsza z nich dotyczy samej konstrukcji, czyli ścian, stropów, dachu, fundamentu czy tynków. Elementy stałe to z kolei wszystko, co jest trwale przymocowane i czego nie da się zdemontować bez użycia narzędzi. W praktyce to m.in. zabudowa kuchenna, parapety, drzwi wewnętrzne, glazura, parkiet czy instalacje. W przypadku mieszkań, często zalicza się do nich też balkony. A jeśli chodzi o dom – np. balustrady i schody wejściowe.
Ochronę warto rozszerzyć o wyposażenie, czyli ruchomości domowe. To wszystkie przedmioty, które nie są przymocowane do budynku, np. meble wolnostojące, sprzęt RTV, AGD czy ubrania. Ten zakres działa identycznie zarówno w przypadku mieszkania, jak i domu.
W podstawowym ubezpieczeniu mieszkania znajdziesz ochronę murów od zdarzeń losowych, ale w praktyce największe znaczenie ma zabezpieczenie wnętrza lokalu i codziennego wyposażenia. To właśnie tam znajdują się przedmioty o największej wartości użytkowej i finansowej. W przypadku ubezpieczenia domu są istotne wszystkie elementy – mury, wyposażenie stałe i ruchomości domowe.
Ubezpieczenie domu i mieszkania – co jeszcze możesz ubezpieczyć?
W ubezpieczeniu mieszkania ochrona nie dotyczy wyłącznie samej przestrzeni mieszkalnej. Towarzystwa ubezpieczeniowe często biorą pod uwagę pomieszczenia przynależne, takie jak piwnica, komórka lokatorska, strych, garaż lub miejsce parkingowe. Dodatkowo część towarzystw umożliwia objęcie ochroną pomieszczeń wspólnych w blokach i wieżowcach, takich jak korytarze czy suszarnie.
W przypadku domów jednorodzinnych, sytuacja wygląda podobnie. Możesz ubezpieczyć garaż przynależący do budynku, np. połączonego z domem albo stojącego wolno na terenie posesji. Jeśli masz pomieszczenia gospodarcze, warto je również włączyć do polisy. Zawsze jednak sprawdzaj OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby upewnić się, czy te miejsca wchodzą w skład polisy, czy trzeba rozszerzyć ochronę.
Jeśli chcesz postawić na kompleksową ochronę, szczególną uwagę zwróć na ubezpieczenie domu obejmujące:
• bramy,
• ogrodzenia,
• fotowoltaikę,
• altanę ogrodową,
• murowanego grilla,
• pompy ciepła,
• basen w gruncie,
• meble ogrodowe.
Część towarzystw uwzględnia je w podstawowym zakresie, inne wymagają wykupienia rozszerzenia. To szczególnie ważne, bo właśnie te elementy są narażone bezpośrednio na działanie warunków atmosferycznych, wandalizm czy kradzież. Ceny i zakres ochrony sprawdzisz w CUK Ubezpieczenia: https://cuk.pl/kalkulator-ubezpieczenia-mieszkania-i-domu.
Zdarzenia losowe, czyli podstawowa ochrona w ubezpieczeniu mieszkania i domu
Podstawą ubezpieczenia domu i mieszkania są zdarzenia losowe, czyli nagłe i nieprzewidywalne sytuacje prowadzące do poważnych szkód. To właśnie ten zakres ochrony stanowi fundament każdej polisy. Dokładna lista zdarzeń losowych zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego i znajduje się w OWU, ale z reguły są to:
• pożar,
• silny wiatr,
• huragan,
• grad,
• śnieg,
• uderzenie pioruna,
• lawina,
• trzęsienie ziemi,
• upadek drzew i masztów,
• osuwanie się ziemi,
• śnieg i lód,
• uderzenie pojazdu,
• zaleganie śniegu,
• zapadanie się ziemi.
Lista zdarzeń losowych wygląda podobnie u wielu towarzystw, ale różnice mogą pojawić się w definicjach. Przykładowo, od jakiej prędkości wiatru towarzystwo uznaje zdarzenie za huragan. Właśnie dlatego zawsze zwracaj uwagę na szczegóły umowy.
Jak możesz się domyślić, przy ubezpieczeniu na mieszkanie ryzyko związane z większością zdarzeń losowych jest niewielkie. Lokale na wyższych kondygnacjach rzadziej ucierpią na skutek osuwania się ziemi, uderzenia pojazdu czy lawiny, jednak mogą być narażone na uderzenie pioruna albo skutki pożaru. Często pierwszym miejscem powstania szkody jest balkon, loggia albo okna zewnętrzne. Właśnie dlatego sprawdź, czy znajdują się one w Twojej polisie.
Domy jednorodzinne, bliźniaki czy zabudowy szeregowe są bardziej narażone na działanie wiatru, gradu, intensywnych opadów śniegu czy uderzenia pioruna. Nie są chronione przez inne lokale, jak ma to miejsce w zabudowie wielorodzinnej. Zadbaj zatem o szeroki zakres ochrony w podstawowej polisie i sprawdź, czy polisa obejmuje szkody w dachu, elewacji, kominach, na tarasie oraz schodach.
Rozszerzenia ubezpieczenia domu i mieszkania – jakie są różnice?
Rozszerzenia w ubezpieczeniu domu i mieszkania są bardzo podobne, ale różnią się realnym ryzykiem. Dom wymaga szerokiej ochrony zarówno przed zdarzeniami losowymi, jak i kradzieżą czy powodzią. W mieszkaniu istotne jest zabezpieczenie wnętrza i wyposażenia. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://cuk.pl/ubezpieczenia/nieruchomosci/mieszkanie.
Pamiętaj o tym, że tylko dobrze dobrana polisa jest w stanie realnie pomóc Ci w trudnej sytuacji. Zdarzenia objęte umową muszą dawać poczucie bezpieczeństwa i stabilności, a także chronić przed skutkami finansowymi. Na ubezpieczeniu domu czy mieszkania nie warto oszczędzać, a wszystkie zapisy umowy trzeba sprawdzić jeszcze przed jej podpisaniem.
Poniżej najważniejsze rozszerzenia, na które warto zwrócić uwagę, analizując polisę:
• kradzież zwykła – bez śladów włamania, np. przez otwarte drzwi, okno lub niezamkniętą bramę. W mieszkaniach na wysokich kondygnacjach ryzyko takiej kradzieży jest mniejsze, znacznie częściej dotyczy domów oraz mieszkań na parterze.
• kradzież z włamaniem – dotyczy sytuacji, w których sprawca dostaje się do nieruchomości po sforsowaniu zabezpieczeń, np. zamków, drzwi czy okien. To jedno z najważniejszych rozszerzeń zarówno w ubezpieczeniu mieszkania, jak i domu, ponieważ straty finansowe mogą być bardzo wysokie. Przed zakupem polisy, ubezpieczyciel będzie prosił Cię o podanie informacji na temat zabezpieczeń nieruchomości.
• powódź – zalanie terenu w wyniku podniesienia się poziomu wód, spowodowane nadmiernymi opadami, roztopami lub spływem wód powierzchniowych. To rozszerzenie jest szczególnie istotne w przypadku domów położonych na terenach, gdzie wcześniej występowały powodzie, a także mieszkań znajdujących się na parterze lub w suterenach. W lokalach na wyższych piętrach ryzyko jest mniejsze, dlatego część właścicieli rezygnuje z tego rozszerzenia,
• stłuczenie przedmiotów szklanych – to rozszerzenie obejmuje szkody takie jak pęknięcie lub rozbicie m.in. płyt grzewczych, luster, kabin prysznicowych, szyb czy przeszkleń. Zarówno w mieszkaniach, jak i domach są to elementy kosztowne w naprawie lub wymianie.
• home assistance – praktyczne rozszerzenie obejmujące pomoc fachowców w nagłych sytuacjach, takich jak awaria hydrauliki, elektryki, zamków czy ogrzewania. W mieszkaniu assistance często dotyczy szybkiej interwencji wewnątrz lokalu, natomiast w domu zakres bywa szerszy i może obejmować również elementy instalacji zewnętrznych.
Ubezpieczenie na dom możesz też rozszerzyć o ochronę przed działaniem dzikich zwierząt, a polisę mieszkaniową – klauzulę dla lokali wynajmowanych.
Czy ubezpieczenie domu i mieszkania jest obowiązkowe?
Ubezpieczenie na dom i mieszkanie jest dobrowolne. Jednak często jest wymagane przez bank, jeśli kupujesz nieruchomość na kredyt. Instytucji zależy przede wszystkim na ochronie murów i elementów stałych, ponieważ stanowią one zabezpieczenie kredytu. To jednak nie oznacza, że taka polisa Ci wystarczy.
Z punktu widzenia użytkownika nieruchomości kluczowe jest solidne zabezpieczenie, a nie tylko spełnienie formalności pod kątem ochrony murów i elementów stałych. Zadbaj o ubezpieczenie mieszkania online dopasowaną do Twoich potrzeb. Pomoże Ci w tym porównywarka CUK Ubezpieczenia, gdzie sprawdzisz zakres ochrony i cenę ofert w wielu towarzystwach.
OC w życiu prywatnym – dodatkowa ochrona, którą warto mieć
W przypadku mieszkania, OC w życiu prywatnym najczęściej kojarzy się z zalaniem sąsiada. I tak właśnie jest w praktyce. Awaria pralki, pęknięty wężyk, niedokręcony zawór czy uszkodzona instalacja mogą spowodować zalanie mieszkania poniżej. Bez OC w życiu prywatnym musisz odpowiedzieć za to z własnej kieszeni. W praktyce takie rozszerzenie działa również w innych sytuacjach, w których wyrządzisz szkodę osobie trzeciej.
W ubezpieczeniu na dom OC w życiu prywatnym jest również bardzo istotne, ale szkody mają tu inny charakter. Przykładem może być zerwany przez wiatr element dachu, który uszkodzi zaparkowany obok samochód albo wybita piłką szyba w sąsiednim budynku.
Warto podkreślić, że OC w życiu prywatnym działa nie tylko w samej nieruchomości, ale często w przestrzeni publicznej. W praktyce to niewielka dopłata do polisy, która może uchronić przed koniecznością pokrywania szkód z własnych środków.
