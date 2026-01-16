Oszczędzanie prądu w domu to efekt przede wszystkim prostych nawyków, które nie wymagają żadnych wydatków. W tym artykule poznasz sprawdzone sposoby oszczędzania prądu, dzięki czemu obniżysz swoje wydatki nawet o kilkaset złotych miesięcznie bez wpływu na komfort życia!
Które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu?
Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak oszczędzać energię elektryczną, najpierw musisz dowiedzieć się, gdzie marnujesz jej najwięcej. Kuchnia to prawdziwy pożeracz energii. To w niej pracują tak energochłonne urządzenia, jak płyta indukcyjna, piekarnik czy niepozorny czajnik elektryczny. Do tego dochodzi pracująca w trybie ciągłym lodówka oraz cała gama sprzętów służących do gotowania.
Co prawda nie wszystkich z tych kosztów uda się uniknąć (raczej nie zrezygnujesz przecież z lodówki czy podgrzewania potraw), ale najwięcej zaoszczędzisz, kupując energooszczędne urządzenia. Nieco większa inwestycja na starcie oznacza zwykle długofalowe oszczędności.
Ile można zaoszczędzić, wyłączając urządzenia z gniazdek?
Tryb czuwania to cichy pożeracz prądu odpowiadający za około 10 procent rocznego zużycia w przeciętnym gospodarstwie domowym. W domu z 15–20 urządzeniami pracującymi w trybie standby tracisz ok. 100 watów każdej godziny, co rocznie daje ok. 900 kWh, a więc co najmniej kilkaset złotych całkowicie zmarnowanych na podtrzymywanie świecenia czerwonych lampek.
Rozwiązanie jest banalnie proste – używaj listwy zasilającej z przyciskiem. Jeden klik przed snem wyłącza telewizor, konsole, ładowarki i wszystkie inne urządzenia podłączone do przedłużacza. Koszt takiej listwy to zaledwie kilkadziesiąt złotych, a zwrot dostrzeżesz w rachunkach już po miesiącu!
To tylko dwie podstawowe dobre praktyki. Poniżej znajdziesz dodatkowe dwa pomysły, które możesz błyskawicznie wcielić w życie! Jeszcze więcej wskazówek, jak oszczędzać prąd, przeczytasz na stronie ALDI.
Czy żarówki LED naprawdę oszczędzają prąd?
Wymiana tradycyjnych żarówek na LED to oszczędność nawet 80–90 procent energii zużywanej na oświetlenie. Tradycyjna żarówka 60 W zużywa 0,06 kWh na godzinę i służy zaledwie 1000 godzin, podczas gdy LED 8 W pochłania jedynie 0,008 kWh i według deklaracji producentów działa przez 30 000 godzin, czyli trzydzieści razy dłużej niż tradycyjna. Dla jednego pokoju z sześcioma żarówkami różnica wynosi więc ponad 400 kWh, a to naprawdę duże pieniądze!
Takie żarówki możesz znaleźć również w ALDI! Wymiana wszystkich żarówek w domu to stosunkowo niewielki koszt, który zależy przede wszystkim od liczby punktów świetlnych. Zwrot następuje już po 2–3 miesiącach. Wymiana w całym domu pozwala zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie. Krótko mówiąc: jeżeli zastanawiasz się, jak zaoszczędzić energię elektryczną, żarówki LED to absolutny must-have!
Dlaczego wyłączanie komputera na noc to tak duża oszczędność?
Wyłączanie komputera stacjonarnego, gdy go nie używasz, to jeden z najprostszych sposobów na obniżenie rachunków za prąd. Przeciętny komputer stacjonarny pobiera 200–300 watów podczas aktywnego użytkowania, a nowoczesny tryb uśpienia zużywa zaledwie 1–6 watów. Jeśli wyłączysz komputer na 8 godzin dziennie (na przykład podczas snu), różnica wyniesie średnio około 190–300 watów, co rocznie daje aż 560–875 kWh. Oznacza to oszczędność rzędu 500–750 zł rocznie, co stanowi około 5–7% całkowitego zużycia energii w przeciętnym gospodarstwie domowym.
Wiele osób obawia się, że częste wyłączanie skróci żywotność sprzętu, ale nowoczesne komputery są projektowane z myślą o cyklach włączania i wyłączania. Włączenie zajmuje kilkadziesiąt sekund, więc jeśli nie planujesz używać komputera przez dłuższy czas, śmiało go wyłączaj. To prosty sposób na zaoszczędzenie dużej kwoty bez inwestycji!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/twoje-finanse/750823-jak-oszczedzac-prad-i-placic-mniej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.