Nie tylko dla bogatych: IKE/IKZE – obalamy mit wysokich progów wejścia. Jak zacząć z minimalnymi wpłatami?

Nie musisz zarabiać milionów, aby oszczędzać na swoją przyszłość. Możesz mieć średnie wynagrodzenie i wciąż odkładać na jesień życia. Posłużą Ci do tego narzędzia z III dobrowolnego filaru systemu emerytalnego – Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Zostały zaprojektowane z myślą o długoterminowym, elastycznym oszczędzaniu na jesień życia. Charakteryzują się niezwykle niskimi, a często wręcz zerowymi, ustawowymi progami wejścia.

Zero ustawowego minimum – elastyczność wpłat

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych nie uregulowała minimalnej wpłaty na IKE i IKZE. Przepisy definiują jedynie roczny limit.

Oznacza to, że możesz założyć IKE lub IKZE i zacząć oszczędzać od dowolnej kwoty – nawet kilkudziesięciu złotych.

Możesz w kolejnych miesiącach i latach dostosować oszczędzanie do posiadanego budżetu. Nie ma żadnego miesięcznego czy kwartalnego obowiązku wpłat, co daje Ci pełną swobodę ich planowania.

Chociaż ustawa nie narzuca minimalnych kwot, może ona wynikać z umowy zawartej z instytucją prowadzącą rachunek. Dlatego, wybierając konto w banku, funduszu inwestycyjnym czy u brokera, sprawdź warunki.

Kto może oszczędzać na IKE i IKZE?

IKE i IKZE są dostępne już od 16. roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać pieniądze na konta emerytalne wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy na podstawie umowy o pracę. Kwota wpłat jest ograniczona do wysokości faktycznie uzyskanych dochodów. Po ukończeniu 18 lat nie ma to już znaczenia.

Na IKE i IKZE mogą oszczędzać osoby pracujące na etacie, przedsiębiorcy (samozatrudnieni), a także wykonujący wolne zawody czy zatrudnieni na umowy cywilnoprawne.

Gdzie założyć konto emerytalne?

Konta IKE i IKZE oferują:

• banki (w formie rachunku oszczędnościowego),

• fundusze inwestycyjne (otwarte i specjalistyczne, np. UNIQA TFI),

• podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki z działalnością maklerską), które inwestują w papiery wartościowe,

• zakłady ubezpieczeń na życie (w formie umowy ubezpieczenia na życie z UFK),

• dobrowolne fundusze emerytalne.

Różne instytucje inaczej inwestują wpłaty klientów na IKE i IKZE. Jeśli chcesz ograniczyć ryzyko, zdecyduj się na IKE obligacje, najlepiej Skarbu Państwa, które są bezpieczną formą lokowania środków. Przy dłuższym okresie wpłat być może lepszym wyborem są konta, w których środki są inwestowane częściowo w akcje.

Natychmiastowa ulga z IKZE – oszczędności już w PIT

IKZE jest szczególnie atrakcyjne dla osób, które potrzebują natychmiastowej korzyści finansowej i chcą wykorzystać wpłaty do obniżenia podatku PIT.

Nawet minimalne, ale regularne kumulują się, a Ty odzyskujesz część tych pieniędzy z urzędu skarbowego już w kolejnym roku.

