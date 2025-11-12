Nie musisz zarabiać milionów, aby oszczędzać na swoją przyszłość. Możesz mieć średnie wynagrodzenie i wciąż odkładać na jesień życia. Posłużą Ci do tego narzędzia z III dobrowolnego filaru systemu emerytalnego – Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Zostały zaprojektowane z myślą o długoterminowym, elastycznym oszczędzaniu na jesień życia. Charakteryzują się niezwykle niskimi, a często wręcz zerowymi, ustawowymi progami wejścia.
Zero ustawowego minimum – elastyczność wpłat
Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych nie uregulowała minimalnej wpłaty na IKE i IKZE. Przepisy definiują jedynie roczny limit.
Oznacza to, że możesz założyć IKE lub IKZE i zacząć oszczędzać od dowolnej kwoty – nawet kilkudziesięciu złotych.
Możesz w kolejnych miesiącach i latach dostosować oszczędzanie do posiadanego budżetu. Nie ma żadnego miesięcznego czy kwartalnego obowiązku wpłat, co daje Ci pełną swobodę ich planowania.
Chociaż ustawa nie narzuca minimalnych kwot, może ona wynikać z umowy zawartej z instytucją prowadzącą rachunek. Dlatego, wybierając konto w banku, funduszu inwestycyjnym czy u brokera, sprawdź warunki.
Kto może oszczędzać na IKE i IKZE?
IKE i IKZE są dostępne już od 16. roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać pieniądze na konta emerytalne wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy na podstawie umowy o pracę. Kwota wpłat jest ograniczona do wysokości faktycznie uzyskanych dochodów. Po ukończeniu 18 lat nie ma to już znaczenia.
Na IKE i IKZE mogą oszczędzać osoby pracujące na etacie, przedsiębiorcy (samozatrudnieni), a także wykonujący wolne zawody czy zatrudnieni na umowy cywilnoprawne.
Gdzie założyć konto emerytalne?
Konta IKE i IKZE oferują:
• banki (w formie rachunku oszczędnościowego),
• fundusze inwestycyjne (otwarte i specjalistyczne, np. UNIQA TFI),
• podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki z działalnością maklerską), które inwestują w papiery wartościowe,
• zakłady ubezpieczeń na życie (w formie umowy ubezpieczenia na życie z UFK),
• dobrowolne fundusze emerytalne.
Różne instytucje inaczej inwestują wpłaty klientów na IKE i IKZE. Jeśli chcesz ograniczyć ryzyko, zdecyduj się na IKE obligacje, najlepiej Skarbu Państwa, które są bezpieczną formą lokowania środków. Przy dłuższym okresie wpłat być może lepszym wyborem są konta, w których środki są inwestowane częściowo w akcje.
Natychmiastowa ulga z IKZE – oszczędności już w PIT
IKZE jest szczególnie atrakcyjne dla osób, które potrzebują natychmiastowej korzyści finansowej i chcą wykorzystać wpłaty do obniżenia podatku PIT.
Nawet minimalne, ale regularne kumulują się, a Ty odzyskujesz część tych pieniędzy z urzędu skarbowego już w kolejnym roku.
