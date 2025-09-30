SALTUS Ubezpieczenia obchodzi właśnie 30-lecie. „To trzy dekady pełne historii naszych klientów. Od początku stawiamy na relacje i bliskość” - podkreślił Piotr Gurgul, Dyrektor Sprzedaży w Bankach Spółdzielczych.
SALTUS Ubezpieczenia obchodzi właśnie 30-lecie. To ważny moment. Jak patrzycie na ten czas?
Piotr Gurgul, Dyrektor Sprzedaży w Bankach Spółdzielczych: To trzy dekady pełne historii naszych klientów. Od początku stawiamy na relacje i bliskość. Nie tworzymy produktów dla statystyk, ale dla ludzi – rodzin, przedsiębiorców, osób, które chcą czuć się bezpiecznie i mieć wsparcie w trudnych chwilach. Każda polisa to tak naprawdę czyjeś życie, czyjaś codzienność.
W branży finansowej łatwo mówić o liczbach, trudniej o emocjach. A jednak Państwo podkreślają właśnie ten wymiar…
P.G.: Bo on jest najważniejszy. Owszem, sprzedaż i wyniki są potrzebne, ale jeśli nie ma za nimi człowieka, to cała misja traci sens. My od początku kierowaliśmy się prostą zasadą: klient musi czuć, że jesteśmy po jego stronie.
SALTUS Ubezpieczenia angażuje się też w życie lokalnych społeczności. Jak to wygląda w praktyce?
Małgorzata Bacajewska, Zastępca Dyrektora Sprzedaży w Bankach Spółdzielczych: Pomaganie mamy wpisane w DNA. Wspieramy szkoły, domy dziecka, szpitale, organizujemy zbiórki, akcje prewencyjne i wolontariat pracowniczy. Często pomysły wychodzą od samych pracowników – wtedy jako firma wspieramy je i rozwijamy. To nie jest odgórna strategia, tylko autentyczna potrzeba serca.
A jak w tym wszystkim odnajdują się zasady ESG, które dziś są coraz ważniejsze?
M.B.: Dla nas ESG to nie modne hasło, tylko codzienność. Dbamy o transparentność, uczciwość i odpowiedzialne zarządzanie. Wspieramy też inicjatywy ekologiczne i edukacyjne. To naturalna konsekwencja naszej filozofii – skoro jesteśmy blisko ludzi, musimy też dbać o środowisko i przyszłość wspólnot, w których żyją nasi klienci.
Wspomnieli Państwo o akcjach prewencyjnych. Może przykład?
P.G.: Dobrym przykładem jest nasza akcja związana z ubezpieczeniami mieszkaniowymi. Klienci, którzy zdecydowali się na polisę, otrzymywali czujniki czadu i gazu. To prosta rzecz, ale może uratować zdrowie i życie. Tak rozumiemy odpowiedzialność – nie tylko zapewnić odszkodowanie, ale też realnie chronić ludzi.
30 lat to piękny jubileusz. Co dalej?
M.B.: Chcemy rozwijać się razem z klientami. Oczywiście będziemy wdrażać nowe produkty, uproszczone procesy i lepszą obsługę, ale fundamentem pozostanie człowiek i jego potrzeby.
P.G.: Dokładnie. Dziękujemy wszystkim, którzy przez lata obdarzyli nas zaufaniem. To dzięki nim wiemy, że nasza praca ma sens. Nasze motto na kolejne lata brzmi: razem możemy więcej – i tej zasady będziemy się trzymać.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/twoje-finanse/741899-razem-mozemy-wiecej-kazda-polisa-to-czyjes-zycie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.