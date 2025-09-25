Nawet najbardziej nowoczesny samochód nie spełni wymagań prawa, jeśli zabraknie w nim obowiązkowego wyposażenia. Kierowca odpowiada nie tylko za sprawność auta, ale również za to, co przewozi w bagażniku. Gaśnica czy trójkąt ostrzegawczy mogą wydawać się drobiazgami, ale w razie kontroli ich brak może słono kosztować, a w awaryjnej sytuacji – zaważyć na bezpieczeństwie.
Wyposażenie samochodu – absolutna podstawa
Polskie przepisy jasno określają, że w każdym samochodzie osobowym muszą znaleźć się dwie rzeczy: gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy.
Gaśnica powinna mieć co najmniej 1 kg środka gaśniczego i posiadać ważną homologację. Co istotne, musi znajdować się w miejscu łatwo dostępnym. Trójkąt ostrzegawczy również musi być oznaczony znakiem homologacji i gotowy do szybkiego użycia w razie awarii czy kolizji.
Konsekwencje braku tych elementów wyposażenia mogą być dotkliwe. Podczas kontroli drogowej policjant ma prawo nałożyć mandat, a w przypadku kolizji brak właściwego zabezpieczenia miejsca zdarzenia może zwiększyć Twoją odpowiedzialność. To nie są więc „opcjonalne dodatki”, ale absolutna podstawa wymagana prawem.
Nieobowiązkowe, ale przydatne wyposażenie auta
Lista elementów wyposażenia auta, które formalnie nie są obowiązkowe, ale w praktyce bardzo przydatne, jest długa, m.in.: apteczka pierwszej pomocy, kamizelka odblaskowa, komplet żarówek i bezpieczników czy koło zapasowe z lewarkiem.
Choć w Polsce posiadanie apteczki nie jest wymagane, to w wielu sytuacjach może okazać się nieocenione, zwłaszcza jeśli jesteś świadkiem lub uczestnikiem wypadku. Kamizelka odblaskowa natomiast znacząco zwiększa Twoje bezpieczeństwo, gdy musisz opuścić auto na drodze. Zapas żarówek i bezpieczników pozwala szybko usunąć drobne usterki, a koło zapasowe czy zestaw naprawczy chronią przed utknięciem na poboczu. Warto pamiętać, że w niektórych krajach przepisy są surowsze niż w Polsce. Na przykład na Słowacji kierowca ma obowiązek mieć przy sobie kamizelkę odblaskową oraz koło zapasowe z lewarkiem. Jeśli planujesz wyjazd zagraniczny, sprawdź wcześniej wymagane wyposażenie samochodu w danym kraju.
Co jeszcze może uratować sytuację podczas jazdy samochodem?
Nie wszystko, co zwiększa bezpieczeństwo w podróży, da się zmieścić w bagażniku. Czasami najlepszym „wyposażeniem” kierowcy jest ubezpieczenie assistance. To praktyczne wsparcie, które przydaje się zarówno na polskich drogach, jak i podczas wyjazdów zagranicznych.
Ubezpieczenie assistance to doskonałe uzupełnienie, które potrafi rozwiązać wiele problemów szybciej niż najlepszy zestaw narzędzi. Jeśli samochód odmówi posłuszeństwa, możesz liczyć na holowanie, samochód zastępczy czy pomoc mechanika na miejscu zdarzenia. W razie potrzeby ubezpieczyciel zorganizuje również transport pasażerów czy nocleg w hotelu. Więcej na temat holowania i ubezpieczenia assistance przeczytasz tutaj: uniqa.pl/porady-komunikacja/holowanie-auta-przepisy-jak-to-zrobic-prawidlowo-kiedy-mozna-liczyc-na-pomoc-ubezpieczyciela
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/twoje-finanse/741486-podstawowe-wyposazenie-samochodu-co-powinno-sie-znalezc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.