1279. dzień wojny. Budapeszt jest wściekły. "Zełenski wykorzystał ukraińskie święto narodowe, aby zagrozić Węgrom"

Trwa 1279. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r.

00:02. Szef MSZ Węgier oskarżył Zełenskiego o stosowanie gróźb wobec jego kraju

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto oskarżył prezydenta Ukrainy o stosowanie gróźb pod adresem jego kraju. W zamieszczonym na platformie X poście wezwał też Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków grożących bezpieczeństwu energetycznemu Węgier.

Zełenski wykorzystał ukraińskie święto narodowe, aby zagrozić Węgrom. Zdecydowanie odrzucamy groźby prezydenta Ukrainy. Uważamy suwerenność i integralność terytorialną za fundamentalne wartości polityki międzynarodowej. Dlatego szanujemy suwerenność i integralność terytorialną każdego kraju i oczekujemy tego samego w zamian

— napisał Szijjarto.

Polityk skomentował nagranie, na którym prezydent Zełenski stwierdził – odnosząc się do ataków na rurociąg Przyjaźń dostarczający ropę z Rosji na Węgry - że „przyjaźń między Ukrainą a Węgrami zależy od postawy Węgier”.

W ostatnich dniach Ukraina przeprowadziła poważne ataki na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Atak na bezpieczeństwo energetyczne to atak na suwerenność. Wojna, z którą Węgry nie mają nic wspólnego, nigdy nie może usprawiedliwiać naruszenia naszej suwerenności

— zaznaczył w odniesieniu do wypowiedzi ukraińskiego prezydenta Szijjarto.

Wzywamy prezydenta Zełenskiego do zaprzestania grożenia Węgrom i zakończenia bezmyślnych ataków na nasze bezpieczeństwo energetyczne!

— dodał szef węgierskiej dyplomacji.

00:00. Prezydent RPA prowadzi kampanię dyplomatyczną, aby zakończyć wojnę na Ukrainie

Prezydent Republiki Południowej Afryki, Cyril Ramaphosa, zaangażował się w mediację mającą zakończyć wojnę na Ukrainie; w sobotę rozmawiał o tym telefonicznie z europejskimi przywódcami, w tym z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Rozmowy Ramaphosy z europejskimi politykami nastąpiły po spotkaniach prezydenta USA Donalda Trumpa najpierw z Putinem na Alasce, później z Zełenskim i kilkoma przywódcami europejskimi w Białym Domu w Waszyngtonie.

