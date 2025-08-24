Trwa 1279. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r.
00:02. Szef MSZ Węgier oskarżył Zełenskiego o stosowanie gróźb wobec jego kraju
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto oskarżył prezydenta Ukrainy o stosowanie gróźb pod adresem jego kraju. W zamieszczonym na platformie X poście wezwał też Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków grożących bezpieczeństwu energetycznemu Węgier.
Zełenski wykorzystał ukraińskie święto narodowe, aby zagrozić Węgrom. Zdecydowanie odrzucamy groźby prezydenta Ukrainy. Uważamy suwerenność i integralność terytorialną za fundamentalne wartości polityki międzynarodowej. Dlatego szanujemy suwerenność i integralność terytorialną każdego kraju i oczekujemy tego samego w zamian
— napisał Szijjarto.
Polityk skomentował nagranie, na którym prezydent Zełenski stwierdził – odnosząc się do ataków na rurociąg Przyjaźń dostarczający ropę z Rosji na Węgry - że „przyjaźń między Ukrainą a Węgrami zależy od postawy Węgier”.
W ostatnich dniach Ukraina przeprowadziła poważne ataki na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Atak na bezpieczeństwo energetyczne to atak na suwerenność. Wojna, z którą Węgry nie mają nic wspólnego, nigdy nie może usprawiedliwiać naruszenia naszej suwerenności
— zaznaczył w odniesieniu do wypowiedzi ukraińskiego prezydenta Szijjarto.
Wzywamy prezydenta Zełenskiego do zaprzestania grożenia Węgrom i zakończenia bezmyślnych ataków na nasze bezpieczeństwo energetyczne!
— dodał szef węgierskiej dyplomacji.
00:00. Prezydent RPA prowadzi kampanię dyplomatyczną, aby zakończyć wojnę na Ukrainie
Prezydent Republiki Południowej Afryki, Cyril Ramaphosa, zaangażował się w mediację mającą zakończyć wojnę na Ukrainie; w sobotę rozmawiał o tym telefonicznie z europejskimi przywódcami, w tym z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Rozmowy Ramaphosy z europejskimi politykami nastąpiły po spotkaniach prezydenta USA Donalda Trumpa najpierw z Putinem na Alasce, później z Zełenskim i kilkoma przywódcami europejskimi w Białym Domu w Waszyngtonie.
