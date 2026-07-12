„Premier Węgier Peter Magyar, odpowiadając na pytania internautów, opowiedział się za tym, by węgierski prezydent był wybierany w wyborach powszechnych, a nie jak obecnie, przez parlament” - przekazał portal Daily News Hungary.
Magyar wziął w sobotę udział w sesji „Ask Me Anything” na platformie Reddit, gdzie odpowiadał na zadawane mu przez internautów pytania. Jeden z nich zapytał, czy premier popiera obecny system wybierania prezydenta przez parlament, czy preferowałby wybory powszechne. Magyar stwierdził, że decyzja ta „należy do ludzi”.
Chcielibyśmy zaangażować wszystkich w proces konstytucyjny. Jestem zwolennikiem wyboru dokonywanego przez obywateli
— zauważył.
17. poprawka do konstytucji
W poniedziałek - według zapowiedzi Magyara - węgierski parlament ma przyjąć 17. poprawkę do konstytucji, której najważniejszym założeniem jest umożliwienie usunięcia wybranej przez poprzednie władze głowy państwa, Tamasa Sulyoka.
Projekt zmiany konstytucji zawiera 12 punktów, m.in. ograniczenie kadencji posłów do trzech oraz utworzenie specjalnego urzędu ds. odzyskiwania i ochrony majątku w celu odzyskania środków sprzeniewierzonych w okresie rządów Viktora Orbana.
Protest partii Orbana w Budapeszcie
W czwartek Fidesz, partia Orbana, zorganizowała w Budapeszcie protest przeciwko próbom usunięcia Sulyoka z urzędu. Według opozycji są one niezgodne z ustawą zasadniczą.
Szef węgierskiego rządu zapowiedział pod koniec czerwca, że jego gabinet rozpocznie proces usunięcia ze stanowiska prezydenta Sulyoka poprzez nowelizację konstytucji, a jesienią rozpocznie reformę konstytucyjną. Dodał, że Węgry będą miały nowego prezydenta do 20 sierpnia bieżącego roku.
Kadencja Sulyoka - wybranego głosami deputowanych Fideszu i KDNP - trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.
Partia Tisza premiera Magyara posiada w węgierskim parlamencie konstytucyjną większość - 141 ze 199 deputowanych.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764809-magyar-chce-rewolucji
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